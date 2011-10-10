تعیین تیم ویژه حسابرسی پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: تمامی قوا مصمم هستند تا با فساد اخیر مقابله و مبارزه جدی کنند اما دستگاه قضا به صورت مشخص تصمیم جدی دارد تا همه ابعاد پرونده را با سرعت رسیدگی و با جدیت حکم متخلفان را صادر کند. هیچ خط قرمزی در این پرونده وجود ندارد و کسانی که در سیستم بانکی حکومت و غیر حکومت در این پرونده دست داشته اند باید شناسایی و به اشد مجازات برسند.

وی ادامه داد: برای رسیدگی سریع، دیدن همه ابعاد و داشتن قاطعیت چند اقدام ویژه در این پرونده انجام شد که یکی از این امور حضور بنده به عنوان ناظر ویژه بود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: روزانه 5 ساعت برای رسیدگی به این پرونده وقت می گذارم چرا که مسائل موجود در پرونده زمان بر و نیاز به بحث کارشناسی دارد.

محسنی اژه ای از تعیین تیم ویژه کارشناسی و حسابرسی برای این پرونده خبر داد و تاکید کرد: تیم ویژه کارشناسی و حسابرسی برای رسیدگی به پرونده در قوه قضائیه تعیین شده و با جدیت کار خود را پیش می برد. ضمن اینکه افراد کارشناس زبده به مسائل قضایی و بازجویی برای کمک به بازپرس پرونده تعیین شده اند. این در حالیست که مسائل خارج از قوه قضائیه همانند فعالیت شرکتهای دایر مرتبط با این پرونده، اموال آن و مسائل مالی اگر به وقت مناسب رسیدگی نشود به ضرر افراد است به همین دلیل ارتباط مستقیمی با دولت برقرار شد و از دولت خواستیم که به امور شرکتهای این گروه رسیدگی کند.

وی با اشاره به اینکه در این پرونده قصور و تقصیر رخ داده است گفت: در این پرونده به قصور و تقصیر رخ داده که منجر به بروز فساد شده است رسیدگی می شود اما باید مشخص شود که چه کسی ضعف مدیریتی دارد به همین منظور جلساتی با سیستم نظارتی، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و کمیسیون اصل 90 مجلس که قبلا در این باره هشدار داده بود برگزار شد. ضمن اینکه جلسات دیگری با بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و افراد مرتبط برگزار شد. باید مشخص شود در این پرونده چه کسی مقصر و چه کسی قاصر است که با او برخورد شود.