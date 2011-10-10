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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

تحولات یمن/

اوباش عبدالله صالح به زنان تظاهرات کننده در تعز حمله کردند

اوباش عبدالله صالح به زنان تظاهرات کننده در تعز حمله کردند

منابع بیمارستانی یمنی از حمله اوباش وابسته به رژیم عبدالله صالح به تظاهرات کنندگان زن در شهر تعز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، یک منبع بیمارستانی در یمن اعلام کرد: اوباش وابسته به رژیم عبدالله صالح با سنگ و بطری های خالی به سوی تظاهرات زنان یمنی در تعز حمله ور شدند که در نتیجه آن چهل نفر از آنها زخمی شدند.

همچنین در درگیری های صبح امروز میان نیروهای طرفدار عبدالله صالح و افراد مسلح وابسته به مخالفان سه نفر زخمی شدند.

منابع محلی در تعز اعلام کردند: نیروهای گارد ریاست جمهوری یمن تلاش کردند که منطقه الروضه را که تحت کنترل عناصر مخالف است، به کنترل خود درآورند.

شایان ذکر است که مردم یمن خواستار برکناری عبدالله صالح از قدرت هستند، اما وی هر بار به بهانه های واهی با تکیه بر حمایتهای آمریکا و عربستان، از پذیرفتن خواست مردم شانه خالی کرده است.

کد مطلب 1429414

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