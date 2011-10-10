کارخانه تولید شمش طلا در کردستان احداث می شود

سیروس شاه غیبی در در گفتگو با خبرنگار مهر و با اعلام این مطلب افزود: صنایع پایین دستی طلا و مصنوعات آن در رشد و سرمایه گذاری تاثیر بسزایی دارد و انتظار می رود که با ساخت کارخانه تولید شمش طلا زمینه برای بهره برداری از این فرصت مهم در استان کردستان فراهم شود.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از این واحدها درآمد بسیار خوبی نصیب استان کردستان می شود و در کنار این مهم در مجموع برای بیش از سه هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد و زمینه اشتغال برای افراد دیگری نیز در صنایع وابسته و پائین دستی نیز فراهم می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان در سال جاری، بیان کرد: سرمایه گذاری صدور جوازهای تاسیس در استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 89 بیش از هفت برابر رشد داشته است.

شاه غیبی همچنین به سرمایه گذاری ستاد بنیاد برکت در استان کردستان اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاری این ستاد 300 میلیارد تومان برای 16 طرح در زمینه های توسعه ای، تکمیلی و ایجادی است که با تکمیل این طرح ها برای سه هزار نفر شغل ایجاد می شود.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به تقویت زیرساخت های لازم برای افزایش سرمایه گذاری در استان کردستان گفت: خوشبختانه طی چند سال اخیر اقدامات خوبی در راستای تقویت زیرساخت های استان صورت گرفته و انتظار می رود که از این ظرفیت ها به نحو مناسب و شایسته بهره برداری شود.