کلانتری ویژه زنان در کرمان راه اندازی می شود

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیشنهاد راه اندازی کلانتری ویژه زنان در کرمان را داریم اما در حوزه ساختاری نیروی انتظامی با محدودیت هایی روبرو هستیم.

وی گفت: هنوز ساختار کلانتری زنان ابلاع نشده است اما این مسئله در دستور کار پلیس قرار دارد.

سردار چناریان تصریح کرد: به محض ابلاغ، این کلانتری در کرمان راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این زمینه با کمبودهای فراوانی روبرو هستیم اظهار داشت: این کلانتری یک مرکز تخصصی و ویژه است.

این مسئول انتظامی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 200 کلانتری در استان کرمان در حال فعالیت است، اظهار داشت: اما این تعداد با توجه به گستردگی منطقه کم است.

سردار چناریان همچنین در خصوص وضعیت امنیت در استان کرمان تصریح کرد: وضعیت امنیتی استان در بازه زمانی یک ساله از مهرماه سال گذشته تا امسال 35 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: در واقع هم اکنون در حوزه وقوع جرایم جنایی و جرایم مهم که عامل ناامنی هستند 35 درصد کاهش وقوع را شاهد هستیم.