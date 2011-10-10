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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

چناریان به مهر خبر داد:

کلانتری ویژه زنان در کرمان راه اندازی می شود

کلانتری ویژه زنان در کرمان راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان گفت: آمادگی ایجاد کلانتری مخصوص زنان در استان کرمان را داریم اما هنوز ساختار این کلانتری ابلاغ نشده است.

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیشنهاد راه اندازی کلانتری ویژه زنان در کرمان را داریم اما در حوزه ساختاری نیروی انتظامی با محدودیت هایی روبرو هستیم.
 
وی گفت: هنوز ساختار کلانتری زنان ابلاع نشده است اما این مسئله در دستور کار پلیس قرار دارد.
 
سردار چناریان تصریح کرد: به محض ابلاغ، این کلانتری در کرمان راه اندازی خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه در این زمینه با کمبودهای فراوانی روبرو هستیم اظهار داشت: این کلانتری یک مرکز تخصصی و ویژه است.
 
این مسئول انتظامی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 200 کلانتری در استان کرمان در حال فعالیت است، اظهار داشت: اما این تعداد با توجه به گستردگی منطقه کم است.
 
سردار چناریان همچنین در خصوص وضعیت امنیت در استان کرمان تصریح کرد: وضعیت امنیتی استان در بازه زمانی یک ساله از مهرماه سال گذشته تا امسال 35 درصد افزایش یافته است.
 
وی گفت: در واقع هم اکنون در حوزه وقوع جرایم جنایی و جرایم مهم که عامل ناامنی هستند 35 درصد کاهش وقوع را شاهد هستیم.
کد مطلب 1429420

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