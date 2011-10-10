به گزارش خبرنگار مهر، شنا یک ورزش پایه ای و ساختاری است که در صورت توجه عملی و برنامه ریزی درست می تواند تأثیری شگرف بر روند ورزش و توسعه دیگر ورزش ها داشته باشد. هماهنگی تمام عضلات و به کار گرفتن همه آنها در انواع ورزش شنا همراه با نشاط و شورانگیزی آن قدرت تفکر و تمدید قوای ذهن هر انسانی را در پی دارد.

این ورزش با ارزش از سنین پائین شروع می شود و ویژگی آن فنی بودن، تکنیکی بودن و کاملاً علمی بودن آن است.

یکی از مربیان با تجربه و دلسوز شنا که در سطح استان و در سراسر کشور برای اهالی و علاقه مندان این ورزش شناخته شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات و کمبودها و راهکارهای پیش برنده این ورزش گفت: در ورزش شنا چون که دوران قهرمانی از سنین پائین و تا 23 – 24 سالگی بیشتر نیست و این دوران در واقع کوتاه است قطعاً و ضرورتاً به استعدادیابی و پرورش افراد مستعد و علاقه مند نیاز بیشتری داریم. بر اساس تجربیاتی که به دست آورده ام به جرأت می توانم بگویم که ورزش شنا در کرمانشاه پایه و اساس درست و منطقی ندارد و من متولی و مدیر دلسوزی برای آن ندیده ام.

احسان وطنچی گفت: کلاً می توان گفت که ما در شهرمان اصلا به دنبال توسعه ورزش شنا و استعدادیابی اصولی در این زمینه نیستیم این در حالیست که مدیرکل تربیت بدنی آقای گردانی امکانات لازم را در اختیار هیئت شنا گداشته است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه دوران قهرمانی در شنا خیلی کوتاه است، اظهار داشت: اگر ستاره های محدود و اندک در این عرصه بدرخشند طولی نمی کشد که خاموش می شوند و تردیدی نیست که برنامه ریزی ما باید به نحوی باشد که برای ورزش شنا در مواد مختلف حتماً قهرمانان جایگزین داشته باشیم و این جایگزینی به همان قضیه مدیریت و برنامه ریزی و استعداد یابی و پرورش استعدادها بر می گردد.

وطنچی یادآور شد: برای رسیدن به این هدف مهم هم فضاها و امکانات کافی از اهمیت بالایی برخوردارند، یعنی ما نمی توانیم بگوییم بدون امکانات کافی قادر خواهیم بود حتی در صورت داشتن طرح و برنامه ریزی مناسب قهرمان پروری بکنیم و استان را به آن چه که در خور و شایسته نام و وسعت و جمعیت آن است، برسانیم.

این مربی شنا در خصوص نقش هیئت شنای استان در این شرایط از آنجا که بحث و هدف اصلی من این است که واقعیات آشکار شوند تا بنابر همین واقعیات به دنبال رفع نواقص و کمبودها باشیم باید بگویم هیئت شنا باید درهر کدام از این مراحل به نحو مقتضی به دنبال کشف و پرورش استعدادها باشد که این مراحل را می توان به مرحله مقدماتی، تکمیلی تمرینی پایه و مرحله تمرینات قهرمانی با مربیان جوان و با تجربه، تفکیک و در رده های سنی مختلف تقسیم کرد تا به طور مجزا تمرینات انجام شود ولی متاسفانه هیئت شنا در کرمانشاه به هیچ وجه و در هیچ مرحله ای چنین هدفی را عملاً دنبال نکرده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح صبا در آموزش و پرورش اظهار داشت: طرح صبا در واقع طرح خوبی بود، اما یک مشکل عمده داشت که به آن اشاره می کنم در طرح صبا دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی در سطح آموزش و پرورش استان آموزش های اولیه شنا را گذراندند. در این طرح نهایتاً بیش از هزار نفر آموزش دیدند اما این طرح در مراحل بعدی تداوم نداشت و همین مشکل عمده اش بود.

وطنچی تاکید کرد: وقتی که عده ای آموزش می بینند باید در مراحل بعدی نیز آموزش هایشان ادامه داشته باشد و قطع نشود و در مرحله بعد دانش آموزان کلاس چهارم هم آموزش ببینند و بدین ترتیب در مراحل بعدی توالی سنی رعایت می شود و این تمرینات و آموزش ها دوران تکمیلی خودش راطی می کند. اگر این طورعمل می کردند، شک ندارم که تعداد نسبتاً قابل توجهی شناگر مستعد و آموزش دیده مجرب تحویل پایگاه قهرمانی شنای استان و کشور می شوند که تا مدتی خلاء قهرمانی ما را پر می کرد.

وی عنوان کرد: خانه شنا هم مثل هیئت شناست چه فرقی می کند شما اگر به ورزش و نیازهای آن آشنا باشید می دانید که با هفته ای 3 جلسه تمرین ما هیچگاه نخواهیم توانست شناگری را به قهرمانی برسانیم چون این تعداد جلسه تمرین در مدت یک هفته اصلاً کافی نیست و خیلی کم است و حدود 30 سال قبل تیم کرمانشاه مقام سوم و چهارم تیمی را به دست می آورد اما حالا بهترین مقام ما تا 13 – 14 سال است.

مربی شنا در کرمانشاه با اشاره به راههای پیشرفت در ورزش شنا و رفع کمبود و مشکلات آن گفت: مربیان باید در امر آموزش دیدگاه انحصاری و سنتی را کنار بگذارند. ما مربیان جوان و علاقه مندی داریم که معمولاً به خاطر همین انحصارگرایی ها و روابط غلط از صحنه های آموزش دور می مانند و در نتیجه هیچ وقت مربیان برجسته ای نمی شوند.

وی یادآور شد: ما باید ارتقأ و درجه و تجربه مربیان خود را بالا ببریم. در این صورت است که درآینده نه چندان دور شنا در استان توسعه خوب و قابل قبولی پیدا خواهد کرد.

مربیان شنا باید اطلاعات خود را به روز کنند

وی افزود: شنا مثل خیلی از ورزش های دیگر علمی و فنی است مربیان باید اطلاعات و مطالعات خودشان را در این حوزه به روز کنند و هیئت شنا باید از مربیانی که با تجربه هستند و دارای کارت مربیگری بین المللی و درجه یک که توانایی های علمی و فنی خوبی هم دارند استفاده کند من حقیقتاً تأسف می خورم افرادی مانند آقای نعمتیان کرمانشاهی دور از مجموعه شنا و واترپلو این شهر باشد.

وطنچی افزود: این مشکلات را من از چشم هیئت شنای کرمانشاه می بینم و این مسائل هر انسانی را دلسرد می کند و مشخص است که مربیان خوب و پیشکسوتان یا کنار گذاشته می شوند، یا خودشان ترجیح می دهند که کناره گیری کنند، چرا که کسی به پیشنهاد ها و انتقادها و نصایح دلسوزانه و فکر آنها توجهی نمی کند.

وی علت کناره گیری خود از این عرصه را تلاش برای حفظ سوابق خود دانست و گفت: این سوابق برای من اعتبار ورزشی زیادی به همراه داشته و من نمی خواهم با برنامه های بدون کارشناسی تمام آنها را زیر سئوال ببرم.

وی در مقایسه شنای استان طی سالهای گذشته با اکنون گفت: وقتی ما در ورزش شنا کار و تمرین می کردیم وضع بدی نسبت به استان های دیگر نداشتیم. آن زمان چند استان بیشتر نبود که استخر سرپوشیده داشتند و رقابت بیشتر بین آنها بود.کرمانشاه که آن زمان استخر سرپوشیده نداشت همیشه جزء شهرهای مدال آور و قهرمان بود. در آن دوران شناگران خوبی داشتیم. حشمت اجاق و کازرونی برادران تولایی، برادران منوچهری، ساری اصلانی، نعمتیان و فولاد قلم ولی در حال حاضر کسی که بتواند مثل آنها موفق باشد، نداریم.

میدان توسعه و پیشرفت برای جوانان و مربیان کرمانشاهی باز نیست

وطنچی یادآور شد: طبق اطلاعات و شناختی که دارم هم اکنون در استان کرمانشاه حداقل 10 مربی خوب و جوان داریم اما میدان توسعه و پیشرفت را ندارند، از طرفی به تجربیات خوب و بسیار مؤثر پیشکسوتان توجهی نمی شود و برنامه خاصی برای پیشرفت نوجوانان در این زمینه نداریم و من که با خیلی از والدین علاقه مند به شنا صحبت می کنم صراحتاً می گویند از این که فرزندان خودشان را 5-4 سال در رشته شنا گذاشته اند و نتیجه ای نگرفته اند، اصلاً راضی نیستند و اعلام می کنند که بیهوده تلاش کرده اند و حالا پشیمان هستند که چرا این همه وقتشان را تلف کرده اند.

وی در مورد دیدگاه های علمی در ورزش کشور و اینکه آیا این دیدگاه ها در عرصه های ورزشی به کار گرفته می شود یا نه ابراز داشت: اساساً ورزش امروزه در هر رشته ای کاملاً علمی شده و ما نمی توانیم بگوییم در کشور ما این دیدگاه اعمال نمی شود اما مسلم است که این سطح از علمی نگاه کردن در کشورمان به ورزش هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم و ما ناچاریم به صورت ضروری به این مسئله توجه و عنایت خاصی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: این مسئله در کشور و در استان ما کرمانشاه به تناسب رسیدگی و حمایت های مالی و میزان گستردگی یا عدم گستردگی آن متفاوت است در کرمانشاه که یک استان مرزی و محروم است و با مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی و معضلات آموزشی و فرهنگی روبروست، مسئله علمی شدن ورزش چندان جدی نیست و فعالیت ها و پژوهش ها و اقدامات علمی در این زمینه خیلی محدود و اندک است.

وطنچی در این خصوص اظهار داشت: به طور مثال در کرمانشاه در ورزش شنا یا برخی دیگر از ورزش ها با مشکلات تنفسی خیلی بیشتر از مناطق دیگر مواجهیم و این تنها دو دلیل دارد که یکی کمبود امکانات و فضای ورزشی است و دیگری علمی تمرین نکردن است که همین مسئله باعث می شود ورزشکاران ما خیلی خوب شروع کنند و بسیار بد مسابقه را به پایان برساند.

ورزش در کشور دووجهی شده است

این مربی باسابقه شنا در مورد پژوهش در ورزش هم گفت: چون پژوهش و تحقیقات در این زمینه، هم زمان بر است و هم هزینه های زیادی را طلب می کند کسی به امر پژوهش در ورزش چندان توجهی نمی کند.

وی که دبیر ورزش هم بوده است در خصوص نقش آموزش و پرورش در توسعه کمی و کیفی ورزش به ویژه شنا گفت: همه می دانند که جوانان بزرگترین سرمایه است که در اختیار آموزش و پرورش هستند و قبلاً بهترین ورزشکاران تیم های ملی از دانش آموزان بودند. استعداد ها در آموزش و پرورش قابل شناسایی هستند، اما متاسفانه ورزش نه تنها در استان ما بلکه در تمام کشور دو وجهی شده. یک وجه آن سازمان تربیت بدنی است و وجه دیگرش آموزش و پرورش است و این دو بال ورزش با هم هماهنگی و همکاری لازم را ندارند. آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی باید از این نظر لازم و ملزوم و بلکه مکمل یکدیگر باشند که نیستند.

وی در خصوص آموزش شنا در دوره های مختلف یادآور شد: دوره مقدماتی آموزش شنا حداقل 24 جلسه تمرین نیاز است، البته در کلاس های عمومی پس از این مرحله دوره ها تخصصی می شود. برای شناهای گوناگون به افراد به تناسب فیزیک بدنی و توانایی ها و استعدادهای ذاتی شان شنای تخصصی آموزش داده می شود. این دوره ها حدوداً 3 الی 4 ماه زمان می برد و به طور کلی اگر ما در طول سال آموزش شنا را تعطیل نکنیم و به طور مداوم در تمام استخرها آموزش دایر باشد با اطمینان می گویم که از پیشرفت خوبی در زمینه شنا برخوردار خواهیم شد.

وطنچی در ادامه در خصوص معضل غرق شدگی جوانان در آبهای محلی اطراف کرمانشاه گفت: البته مسئولیت این کار برعهده هیئت نجات غریق است و آن هیئت باید برای آب های اطراف چاره ای بیندیشد که جوانان شهرمان با خطرات کمتری برخورد کنند ولی در عین حال با توجه به اینکه جوانان که به رودخانه های محلی می روند برای تفریح و ماهیگیری است و نه شناکردن و عدم آشنایی آن ها با فنون شنا فاجعه بار می شود که باید امکاناتی از جمله ناجی غریق در رودخانه هایی که هر ساله قربانی می گیرند مهیا شود، جوانان با خطراتی به مراتب کمتر روبرو خواهند شد.

وی در پایان یادآور شد: خانواده ها به شنای فرزندانشان توجه کافی داشته باشند و در هنگام آموزش نظارت و کنترل لازم را بر آن ها انجام دهند و دیگر اینکه هیئت شنا همین سرمایه ها را به خوبی جذب کند همچنین واترپلو جذابیت بیشتری نسبت به شنا دارد و مربیان واترپلو متاسفانه خودسازنده نیستند و از شنا تغذیه می شوند و اگر به همین منوال پیش برود تا مدتی نه چندان دور در این شهر از واترپلو مثل شنا چیزی باقی نخواهد ماند.

احسان وطن چی مربی برجسته که در سطح ملی نیز دارای سوابق درخشانی است و به عنوان یک کرمانشاهی اصیل تاکنون افتخارات ارزنده ای برای استان و کشور آفریده است. وی به طور کلی از سطح مسابقات آموزشگاهی تا قهرمان کشوری مقام داشته و سه دوره برای مربیگری تیم ملی انتخاب شده است. با تیم واترپلو کرمانشاه مقام سوم کشور را کسب کرده است و در کسوت مربیگری با تیم تهران، قهرمانی کشور را به دست آورده و با تیم کرج (استان البرز) قهرمان کشور شده است.