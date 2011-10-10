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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

طاهایی اعلام کرد:

مردمی بودن مهم ترین شاخصه نیروی انتظامی است

مردمی بودن مهم ترین شاخصه نیروی انتظامی است

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: مهم ترین شاخصه نیروی مقتدر انتظامی، مردمی بودن این نیرو است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر دوشنبه در جمع کارکنان نیروی انتظامی مازندران افزود: مردمی بودن مهمترین مؤلفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است .

وی اظهار داشت: کارکنان ناجا نگهبانان همیشه بیدار جامعه هستند که جان و عمر خود را صرف ایجاد امنیت و آرامش برای مردم  می کنند.

طاهایی گفت: این نیرو مفتخر است که مردمی و مکتبی است بر این اساس، مردم با همکاری خود با نیروی انتظامی، پلیس را همواره حمایت می کنند.

استاندار مازندران گفت: نوع برخورد پرسنل نیروی انتظامی با اقشار مختلف جامعه باید ظریف باشد و با متجاوزان و اخلالگران با جدیت برخورد کنند.

وی با قدردانی از زحمات و تحمل خانواده های پرسنل قوای انتظامی گفت: خدمت به مردم در اولویت فعالیت های فرماندهان ،سربازان و پرسنل این نیروی توانمند قرار دارد.

طاهایی تصریح کرد: آرامش و آسایش موجود در مازندران بیانگر وضعیت مطلوب امنیت در استان است که نیروی انتظامی نقش مهمی در این ارتباط دارد.

استاندار مازندران اظهار داشت: نیروی انتظامی می تواند در آموزش و آگاه سازی جامعه در ایجاد نظم وامنیت مشارکت کنند که اگر اطلاع رسانی درست صورت گیرد مردم قطعا به ما کمک می کنند.

طاهایی  تاکید کرد: افزایش احساس آرامش با بهره گیری از علم روز به منظور ارتقا احساس امنیت اجتماعی در داخل ضروری است.

کد مطلب 1429426

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