مردمی بودن مهم ترین شاخصه نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر دوشنبه در جمع کارکنان نیروی انتظامی مازندران افزود: مردمی بودن مهمترین مؤلفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است .



وی اظهار داشت: کارکنان ناجا نگهبانان همیشه بیدار جامعه هستند که جان و عمر خود را صرف ایجاد امنیت و آرامش برای مردم می کنند.



طاهایی گفت: این نیرو مفتخر است که مردمی و مکتبی است بر این اساس، مردم با همکاری خود با نیروی انتظامی، پلیس را همواره حمایت می کنند.



استاندار مازندران گفت: نوع برخورد پرسنل نیروی انتظامی با اقشار مختلف جامعه باید ظریف باشد و با متجاوزان و اخلالگران با جدیت برخورد کنند.



وی با قدردانی از زحمات و تحمل خانواده های پرسنل قوای انتظامی گفت: خدمت به مردم در اولویت فعالیت های فرماندهان ،سربازان و پرسنل این نیروی توانمند قرار دارد.



طاهایی تصریح کرد: آرامش و آسایش موجود در مازندران بیانگر وضعیت مطلوب امنیت در استان است که نیروی انتظامی نقش مهمی در این ارتباط دارد.



استاندار مازندران اظهار داشت: نیروی انتظامی می تواند در آموزش و آگاه سازی جامعه در ایجاد نظم وامنیت مشارکت کنند که اگر اطلاع رسانی درست صورت گیرد مردم قطعا به ما کمک می کنند.



طاهایی تاکید کرد: افزایش احساس آرامش با بهره گیری از علم روز به منظور ارتقا احساس امنیت اجتماعی در داخل ضروری است.