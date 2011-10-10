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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

فروزنده:

165هزار تن سیب زمینی از مزارع چهارمحال و بختیاری برداشت می شود

165هزار تن سیب زمینی از مزارع چهارمحال و بختیاری برداشت می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به برداشت 165هزار تن سیب زمینی از مزارع چهارمحال و بختیاری گفت: این میزان سیب زمینی از پنج هزار و 500 هکتار مزارع این استان برداشت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فروزنده تأکید کرد: این میزان سیب زمینی برداشت شده از مزارع در مقایسه با سال قبل 10 درصد افزایش دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: 70 درصد سیب زمینی تولیدی چهارمحال و بختیاری مازاد بر مصرف بوده که تلاش می شود به استانهای همجوار یا کشورهای همسایه صادر شود.

فروزنده تصریح کرد: تولید محصول با کیفیت، منجر به افزایش صادرات می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تلاش برای تغییر شیوه بسته بندی از سنتی به صنعتی از ضروریات تولید کالاهایی صادراتی به شمار می رود.

وی به مستعد بودن چهارمحال و بختیاری در تولیدات کشاورزی اشاره و تصریح کرد: افزایش توان اقتصادی کشاورزان در گرو تولید با کیفیت است.

کد مطلب 1429430

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