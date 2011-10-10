طرح هادی در 181 روستای کردستان اجرا شد

رضا قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون طرح هادی در 181 روستای استان کردستان اجرا شده و کار مطالعاتی طرح هادی در بیش از 100 روستای دیگر نیز انجام شده است و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این طرح در سایر روستاهای استان کردستان نیز اجرا خواهد شد.

وی با ذکر این نکته که طرح هادی در روستاهای بالای 20 خانوار استان کردستان اجرا می شود، افزود: از مجموع هزار و 277 روستای بالای 20 خانوار استان این طرح تاکنون در 181 روستا مطالعه، تهیه و اجرایی شده است و ظرفیت کار برای اجرای طرح در سایر روستاهای استان نیز وجود دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری 18 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی هزینه شده است که از این مبلغ سه میلیارد ریال آن از محل اعتبارات ملی و بقیه از محل اعتبارات استانی تامین می شود.

قادری افزود: با این اعتبار طرح هادی در 129 روستا اجرا و در 144 روستا نیز طرح مطالعاتی آن تهیه می شود.

وی عنوان کرد: آسفالت، جدول کشی معابر، احداث جوی و جدول، کانال کشی، ساخت معابر از جمله اقدام های انجام شده در طرح هادی روستایی در استان کردستان است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان گفت: استان کردستان هزار و 666 روستای دارای سکنه دارد که نیازمند ساماندهی، رسیدگی و توجه بیشتر مسئولان است و انتظار می رود که در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم زمینه برای اجرای طرح هادی در تمامی روستاهای کردستان فراهم شود.

قادری با بیان اینکه اجرای طرح هادی عامل توسعه روستاها است، گفت: رسیدگی به روستاها مانع از مهاجرت به شهرها می شود که این امر رونق کشاورزی را به دنبال دارد و در نتیجه زمینه افزایش تولید در مناطق روستایی نیز فراهم می شود.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه همه جانبه در استان کردستان گفت: برای رسیدن به توسعه پایدار باید به مناطق محروم و دور دست هم رسیدگی شود.