شیرجه آذربایجان شرقی به قهرمانی در جهان و المپیک فکر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سید محمد شروین اسبقیان در پیامی افتخارآفرینی و موفقیت ارزشمند شیرجه روهای آذربایجان شرقی در هفتمین دوره مسابقات شیرجه رده های سنی و عموم آسیا در اندونزی را به جامعه ورزشی، مربیان، دست اندرکاران، قهرمانان و خانواده های عزیز آنان تبریک گفت.

وی افزود: امروز ورزش آذربایجان شرقی در مسابقات شیرجه رده های سنی و عموم آسیا در اندونزی با این قهرمانی قدرت و اقتدار خود را در کشور ثابت کرد و مدال های بی نظیر و بسیار با ارزش طلای ورزشکاران استان را به جامعه ورزشی استان صمیمانه تبریک می گویم و امیدوارم خداوند بزرگ قهرمانان این سرزمین را از انرژی الهی و ادراک مردم فهیم استان از فتوت قهرمانی لبریز سازد.

مدیر کل تربیت‌بدنی آذربایجان شرقی ادامه داد: موفقیت های این چنینی در ورزش استان به خوبی توان و پتانسیل این خطه را در دستیابی به قله های قهرمانی در رشته های مختلف به اثبات می رساند.

اسبقیان تصریح کرد: امیدواریم تداوم این پیروزیها را در رشته های دیگر شاهد باشیم و با تدابیر و تلاشهای روز افزون ورزشکاران شاهد درخشش آنان در میادین بزرگ ورزشی باشیم.

مجتبی ولی پور شیرجه روی تبریزی یک طلا و یک نقره دیگر کسب کرد

مجتبی ولی پور شیرجه روی تبریزی در آخرین روز رقابتهای هفتمین دوره مسابقات شیرجه رده های سنی و عموم آسیا در اندونزی یک طلا و یک نقره دیگر کسب کرد تا جمع مدال شیرجه روی های آذربایجان شرقی به عدد 9 برسد.

در ادامه رقابتهای شیرجه هفتمین دوره مسابقات رده های سنی و عموم آسیا که در ورزشگاه "سنایان" شهر جاکارتای اندونزی برگزار شد، صبح امروز در ماده سکوی سه متر هماهنگ رده سنی بزرگسال مجتبی ولی پور شیرجه روی تبریزی و شهباز شهنازی موفق به کسب مدال طلا شدند و شیرجه روهای کویت و اندونزی به مقام دوم سوم این ماده دست یافتند.

همچنین در ماده سکوی هماهنگ گروه بزرگسال، مجتبی ولی پور شیرجه روی تبریزی و شهنام نظرپور به مدال نقره دست یافتند و تیم های اندونزی و کویت اول و سوم شدند.

به این ترتیب تیم شیرجه کشورمان در پایان هفتمین دوره مسابقات رده های سنی و عموم آسیا در بخش مردان با کسب چهار مدال طلا، یک نقره و پنج برنز به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات دست یافت.

تیم اندونزی با کسب چهار مدال طلا، دو نقره و پنج برنز قهرمان شد و تیم هنگ کنگ با سه مدال طلا، یک نقره مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد.

رقابتهای شیرجه هفتمین دوره مسابقات رده های سنی و عموم آسیا که از چهارشنبه گذشته (13 مهرماه) آغاز شده بود، شامگاه یکشنبه پایان یافت.

در هفتمین دوره مسابقات رده های سنی و عموم آسیا که در ورزشگاه "سنایان" شهر جاکارتای اندونزی برگزار شد شیرجه روهای تبریزی، علی شکول شیرجه روی تبریزی با دو مدال طلا و یک مدال برنز، مجتبی ولی پور با دو مدال طلا و یک مدال نقره و حسام صمدی با سه مدال برنز به کار خود در این رقابتها پایان دادند و تیم ملی شیرجه با 10 مدال نائب قهرمان رقابتها شد.