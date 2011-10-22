رودکی در رده بندی فدراسیون جهانی جودو چهار پله صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رده ‌بندی که پس از رقابت‌های جایزه بزرگ ابوظبی اعلام شد، سه عضو تیم ایران در همان جایگاه قبلی خود باقی مانده و تنها رودکی چهار پله صعود کرده است.

محمدرضا رودکی که در رده بندی پیشین فدراسیون جهانی در مکان چهل و چهارم وزن 100+ کیلوگرم قرار داشت با تنها پیروزی خود در ابوظبی مقابل نماینده تونس، جمع امتیازاتش را به عدد 212 رساند و به مکان چهل و یکم رده بندی این وزن صعود کرد.

اما سه جودوکار دیگر ایران که در رده بندی فدراسیون جهانی در تلاش برای کسب سهمیه المپیک هستند با شکست در رقابت‌های ابوظبی همان جایگاه قبلی خود را حفظ کردند.

براین اساس جواد محجوب با امتیاز 172 در مکان چهل و یکم وزن 100- کیلوگرم، علی معلومات با امتیاز 164 در مکان چهل و ششم وزن 73- کیلوگرم و امیر قاسمی‌‌نژاد با امتیاز 208 جایگاه چهل و پنجم رده بندی وزن 81- کیلوگرم را در اختیار دارند. همچنین آرش میراسماعیلی که مدتی است در رقابت‌های معتبر حضور پیدا نمی کند در مکان شصت و هشتم رده بندی وزن 66- کیلوگرم ایستاده است.

براساس اعلام فدراسیون بین المللی جودو 22 نفر اول رده بندی جهانی در هر وزن بصورت مستقیم در بازی‌های المپیک 2012 لندن حضور پیدا می کند.