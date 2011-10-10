به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت یوم الله 13 آبان گفت: استکبار برای انتخابات امسال توطئه‌های پیچیده‌ای را طراحی کرده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی از مدتها قبل و در نماز عید فطر نسبت به آن هشدار دادند.



وی ادامه داد: استکبار درصدد شیطنت است و می‌خواهد انقلاب مخملی را که قصد داشت در سال 88 ایجاد کند تکمیل کند البته همان طور که در سال 88 تودهنی خوردند امسال هم تودهنی خواهند خورد.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان داشت: دشمنان سه طرح با 9 گزینه را طراحی کرده است تا در درون و پیرامون کشور، در بحث قومیت‌ها و محدودسازی بین المللی آن را اجرا کند که البته با هوشیاری مردم به جایی نخواهد رسید.



وی افزود: یکی از گزینه‌های آنان در چند ماهه ابتدایی امسال این بود که با طرح هدفمندی یارانه‌ها، کشور با چالش‌ها و بحران‌های اجتماعی مواجه شود و با فرسوده کردن توان داخلی دشمن بتواند در ایام انتخابات به اهداف خود برسد.



راهپیمایی 13 آبان از حرم تا بیت امام



لطفی در ادامه بیان داشت: 13 آبانماه امسال با روز جمعه همزمان است به همین دلیل برنامه راهپیمایی این روز بعد از نماز جمعه از مقابل حرم مطهر آغاز و تا بیت قدیمی امام خمینی(ره) واقع در میدان روح الله ادامه خواهد یافت.



وی با اشاره به اینکه 13 آبان‌ماه به عنوان روز دانش آموز مطرح می‌شود، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأیید قانونی مجلس شورای اسلامی 13 آبان به روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است و باید زمینه برای حضور همه اقشار و نه تنها دانش آموزان در این مراسم فراهم شود.



رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان قم تاکیدکرد: هر قدر حضور مردم در این مراسم پررنگ باشد توطئه‌های دشمنان بیشتر خنثی خواهد شد.

