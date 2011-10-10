هوای تهران سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران از میزان غلظت آلاینده های منوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته و بر غلظت آلاینده های ازن و دی اکسید گوگرد افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ایستگاههای ژئوفیزیک، شهر ری، شهرداری منطقه 4، شهرداری منطقه 10 و پردیسان به لحاظ آلاینده دی اکسید نیتروژن و ایستگاههای شهرداری منطقه 4 و پاسداران به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون در سایر ایستگاهها حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف گاهی همراه با وزش باد است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم باقی بماند.