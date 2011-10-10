محمد حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دلیل مصرف این فرآورده در گزارشهای ارسالی به مرکز ADR در بسیاری از موارد سرماخوردگی، درد دندان، سردرد، تب و یا سوء مصرف در ورزشکاران ذکر شده است.

وی بیان داشت: لازم است دگزامتازون تزریقی تنها در موارد دارای اندیکاسیون (علامت) مورد تایید در منابع علمی تجویز شود و از مصرف این فراورده در موارد اعلام شده خودداری شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: تجویز وریدی یا عضلانی دگزامتازون تنها در زمان اورژانس یا مواردی که درمان خوراکی امکان‌پذیر نیست، محدود می‌شود و تزریق این دارو به هیچ وجه در درمان علائم سرماخوردگی جایز نیست و فقط بیمار را در معرض خطر ابتلا به عوارض دارویی قرار می‌دهد بدون اینکه اثر بخشی مفیدی دریافت کند.

وی به عوارض گزارش شده به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی اشاره کرد و ادامه داد: درد، التهاب و آبسه از واکنشهای محل تزریق است.

صادقیان اضافه کرد: خارش، تهوع، سرگیجه، گرگرفتگی، استفراغ، ضعف و سکسکه از عوارض مشاهده شده در محل تزریق دگزامتازون است.

صادقیان افزود: کهیر، پارستزی، راش، افزایش تعریق، اختلالات بینایی، افزایش فشارخون، هایپوکالمی، فلج شل گذرا، تاکیکاردی، ترمور، بیقراری، تشنج، هایپرکلیسمی، دیس‌تونی، شوک آنافیلاکتیک، میالژی، یرقان، دردشکم، خونریزی گوارشی، قرمزی و ادم صورت، پلی اوری، افسردگی، افزایش وزن، سایکوز، توهم، لارنژیت، واژینیت و بی‌خوابی از دیگر عوارض گزارش شده است.

وی گفت: در اثر مصرف گلوکو کورتیکوئیدها از جمله دگزامتازون به نارسایی آدرنوکورتیکال، ضعف و درد عضلانی، تاخیر در ترمیم زخم‌ها، شکستگی استخوان، پوکی استخوان، افزایش خطر ابتلا به عفونت‌ها و برهم خوردن تعادل مایع و الکترولیتهای بدن می‌توان اشاره کرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: مصرف این گونه داروها عوارض چشمی نظیرکاتاراکت، عوارض گوارشی مثل پپتیک اولسر، عوارض عصبی همچون نوروپاتی ایسکمیک، تشنج، افسردگی و عوارض پوستی بر جای می‌گذارد.