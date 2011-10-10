الگوهای مناسب اسلامی در نمایشگاههای حجاب معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه نور و نجابت ساری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جامعه ایران جامعه ای دین باور و مبتنی بر باورهای غنی اسلامی است، یادآور شد: هر ارگانی که می خواهد برای پاسخگویی به نیازهای چنین جامعه رو به رشد و مذهبی، اقدامی فرهنگی صورت دهد باید تنوع سلیقه ها را در برنامه ریزی، طراحی و اجرا مد نظر قرار دهد.



وی با اعلام اینکه برگزاری این نوع نمایشگاهها می تواند فرصت مناسبی برای ارائه الگوها و متدهای متناسب با ارزشهای اسلامی به ویژه برای نسل پویای جامعه باشد، افزود: بستر آموزشی باید در نمایشگاه به عنوان یک راهبرد مهم فراهم و تقویت شود.



طاهایی، بانوان فعال در عرصه تولید را بهترین گزینه برای امر آموزش دانست و خواستار برگزاری کلاس های آموزشی فروشندگی برای دختران محجبه از سوی نهادهای مرتبط شد.

استاندار مازندران با تاکید بر ارائه مدهای فاخر و جذاب متناسب با معیار جامعه اسلامی در نمایشگاهها افزود: عرضه مطلوب الگوهای اسلامی می تواند زمینه ساز مقابله با مدهای واراداتی غربی باشد.

وی، بهره گیری از نظرات بانوان فرهیخته و صاحب نظران مازندرانی را در برگزاری هرچه جذاب تر این نمایشگاه مهم ارزیابی کرد و افزود: اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری با تشکیل اتاق فکر و بهره گیری از نظرات و پیشنهادات مردم و فعالان این عرصه در جهت برگزاری کیفی تر نمایشگاه در سال های آتی اهتمام کند.

طاهایی با تقدیر از اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری در برگزاری دومین نمایشگاه پوشش نور و نجابت خواستار برگزاری جشنواره طبخ ماهی همزمان با فصل صید ماهی در مهرماه سال آینده در این نمایشگاه شد.

وی از نماینده ولی فقیه در مازندران به واسطه در اختیار نهادن فضای مقدس مصلی جهت برگزاری این نمایشگاه قدردانی کرد.