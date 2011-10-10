به گزارش خبرگزاری مهر سفیر قرقیزستان در تهران صبح امروز با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند توسعه همکاری‌های نزدیک دو کشور در زمینه‌های گوناگون گفت: امکانات و توانمندی‌‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف فناوری و صنعتی بستر مهمی برای تحکیم مناسبات دوستانه فیمابین خواهد بود.

وی تصریح کرد: ایران آماده کمک به روند توسعه اقتصادی- صنعتی قرقیزستان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه نقش مراودات پارلمانی را در تقویت همکاری‌های دو جانبه بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی از هر اقدامی برای توسعه روابط فیمابین حمایت می‌کند.

سفیر قرقیزستان نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت موثر شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورش به ویژه در زمینه کشاورزی گفت: ایران یکی از بزرگترین سرمایه‌‌گذاران خارجی در اقتصاد قرقیزستان است.

وی با استقبال از سفر قریب‌الوقوع رئیس مجلس شورای اسلامی به کشورش ابراز اطمینان کرد این سفر دستاوردهای مهمی برای تقویت همکاری های فیمابین در بخش‌های اقتصادی و پارلمانی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: ایران در طول سالهای پس از استقلال قرقیزستان همواره خواستار پیشرفت کشور ما بوده است.

لازم به یادآوری است رئیس مجلس شورای اسلامی روزهای 27 و 28 مهرماه جاری به قرقیزستان سفر خواهد. این سفر به دعوت رئیس پارلمان قرقیزستان خواهد بود و طی آن آقای لاریجانی با مقامات بلندپایه این کشور پیرامون موضوعات مورد علاقه و راه‌های گسترش روابط دوستانه فیمابین گفتگو خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرقیزستان به دعوت رئیس مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان به این کشور سفر خواهد کرد.