جشنواره قرآنی مدهامتان عامل مهمی در شکوفایی استعدادهای جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی صمدی افزود: با توجه به اینکه استعدادهای افراد در اجتماع شناخته و شکوفا میشوند، برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان، گام مهمی در این جهت است.
وی با اشاره به برگزاری هفتمین جشنواره مدهامتان به میزبانی استان زنجان، افزود: این جشنواره آثار و برکات کوتاهمدت و بلندمدت بسیاری را برای استان زنجان در پی خواهد داشت.
حجت الاسلام صمدی تصریح کرد: در اجرای برنامههای قرآنی و فرهنگی میتوان با برنامهریزی درست و صحیح، هرچه سریعتر به اهداف تعیین شده دست یافت.
وی با بیان اینکه مساجد یکی از مهمترین مراکز مذهبی و فرهنگی در جامعه بهشمار میروند، تأکید کرد: از آنجایی که در مساجد با انسانهایی از قشرهای مختلف سر و کار داریم، لذا باید همه کارها و فعالیتها با برنامهریزی مشخص و اهداف تعریف شده، انجام گیرند.
حجتالاسلام صمدی ادامه داد: باید کارهایی که در مساجد صورت میگیرد، مقطعی نبوده و استمرار داشته باشد و همواره در مساجد به روی جوانان و نوجوانان باز باشد.
کارشناس واحد قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، گفت: تربیت به معنی رها کردن و رفع موانع است و در این حوزه باید با در نظر گرفتن سن و سال افراد، برخورد متناسب با آنان را داشته باشیم.
حجت الاسلام صمدی یادآور شد: با توجه به اینکه انسان فطرتاً به خوبی تمایل دارد، در صورتی به بدی گرایش پیدا میکند که آزادی نداشته و موانعی نیز پیش روی وی قرار گرفته باشد.
حجتالاسلام صمدی با بیان اینکه تعلیم و تربیت تحمیلی نتیجهبخش نیست، تأکید کرد: با توجه به اینکه مسجد جای عبادت و معنویت است، لذا اجبار در این قضیه باعث از بین بردن معنویت میشود. خداوند انسان را مختار آفریده و در تربیت نباید قدرت انتخاب از دست تربیت شونده گرفته شود.
وی با اشاره به علل تهاجم فرهنگی در جامعه گفت: هر تهاجمی در دوران ضعف معنی پیدا میکند و لذا باید علل ضعف را شناسایی و نقاط قوت را تقویت کنیم تا در مقابله با تهاجم پیروز شویم. تهاجم در طول تاریخ همواره بوده و هست، اما تنها ابزار آن تغییر کرده است، بنابراین امروزه باید با نحوه تهاجمات دشمن و ابزارهای آن آشنا شویم زیرا انسان همیشه از جایی ضربه میخورد که نمیداند و نمیشناسد.
حجتالاسلام صمدی، مهمترین عامل مبارزه با تهاجم فرهنگی را خودشناسی دانست و افزود: دشمن از ندانستن و نشناختن ما سوءاستفاده میکند و لذا باید مسلمانان همواره در عرصه دانایی و علم، خود را تقویت کنند و همانند گذشته از قدرتمندترین ملتها باشند.
وی، مساجد را یکی از پایگاههای مبارزه با تهاجم فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد: اگر در مساجد، صداقت، شفافیت، معنویت و کمک به مظلومان حاکم باشد، جوانان و نوجوانان خود به خود جذب این مکانها خواهند شد.
صمدی تبیین فلسفه و نقش مساجد به مردم را یکی دیگر از عوامل جذب آنها به این مکانها دانست و یادآور شد: در مساجد باید روح عبادت، از سجده به خدا گرفته تا آموزش، نگاه و گفتار صادقانه و هر آنچه که رنگ خدایی دارد، تجلی پیدا کند، بنابراین جایی که جلوهگاه اسماء الهی باشد مکان جذب است.
وی افزود: مسجد جای داوطلبان آزاد است و باید در این مکانها به کرامت انسانها توجه شود و تجمع را با جذب کردن اشتباه نگیریم.
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