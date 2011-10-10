پلیس با کامیون های عبوری در محدوده شهر کرمان به شدت برخورد می کند

‌سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اگر بخواهیم کاملا مانع ورود وسایل نقلیه سنگین به داخل شهر شویم کل شهر تعطیل می شود افزود: در حال حاضر و بعد از مصوبه شورای ترافیک استان، وسایل نقلیه سنگین به سه دسته تقسیم شده است.

سرهنگ نجفی گفت: دسته اول وسایلی هستند که بدون هیچ قید و شرطی می توانند در محدوده شهر تردد کنند که خودروهای آتش نشانی، خودروهای سوخت رسان و یا وسایلی که مواد غذایی فاسدشدنی را حمل می کنند در این دسته قرار می گیرند.

وی ادامه داد: دسته دوم هم خودروهایی هستند که به هیچ وجه حق ندارند وارد محدوده شهر شوند که شامل وسایلی نقلیه سنگینی می شود که مبدا و مقصد آنها شهر کرمان نیست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان کرمان بیان داشت: این خودروها حتما باید از محل کمربندی شهر عبور کنند و پلیس با جدیت از ورود این خودروها به داخل شهر ممانعت می کند.

وی دسته سوم را خوردوهایی عنوان کرد که می توانند در داخل شهر کرمان تردد کنند اما باید حتما مجوز کتبی بگیرند.

سرهنگ نجفی اظهارداشت: به عنوان مثال خودروهایی که بار بتن دارند برای تخلیه بار خود اگر در ساعات شب اقدام کنند با ایجاد سر و صدا موجب مزاحمت برای شهروندان می شوند که پلیس به این خودروها مجوز کتبی می دهد.

وی تصریح کرد: در این مجوز ساعت و مسیر مشخصی برای خودروها مشخص می شود که فقط طبق همان مجوز می توانند در شهر تردد کنند.

سرهنگ نجفی در خصوص صاحبان خودروهای سنگین که محل سکونت آنها در داخل شهر کرمان است هم گفت: پایانه بار جاده باغین با ظرفیتی حدود 800 خودرو و پارکینگ جاده شرف آباد با ظرفیت 200 خودرو وجود دارد که رانندگان از این محلها باید برای پارک خودرو خود استفاده کنند.

وی همچنین بیان داشت: تا آخر مهرماه جاری هم با پیگیری شورای ترافیک استان پارکینگ مخصوص وسایل نقلیه سنگین در کرمان پیش بینی و برای احداث آن برنامه ریزی می شود.