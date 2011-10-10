خراسان رضوی در صادرات و سرمایه گذاری جزو پنج استان برتر کشور است

به گزارش خبرنگارمهر، محمود صلاحی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خراسان رضوی استانی صنعتی و معدنی است که حدود شش هزار واحد در آن مشغول به فعالیت است و باید برای جذب سرمایه گذار از این ظرفیت های معدنی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: نقشه های هوایی از استان تهیه شده و بر اساس آن از هر امکان و ظرفیتی در استان برای جذب سرمایه گذاری و به فعلیت رساندن ظرفیت های استان بهره خواهیم برد.

استاندار خراسان رضوی گفت: طی اکتشافات جدید 20 نقطه در استان شناسایی و در آن آرسنیک که همزاد طلاست مشاهده شده است که می توان از آن طلا استخراج کرد.

صلاحی افزود: در حال حاضر معدن طلای زرمهر تربت حیدریه با خلوص بسیار بالا در استان فعال است که مجوز ضرب سکه را به دلیل همین خلوص بالا دارد.

وی تصریح کرد: این استان دارای ظرفیت ها و قابلیت های صنعتی و معدنی فراوانی است که باید از این ظرفیت در جهت توسعه استان استفاده کنیم.

وی افزود: بنا بر اعلام آمارهای جهانی رشد سرمایه گذاری در سال گذشته میلادی در دنیا پنج درصد، در آسیا 20 درصد و در ایران 86 درصد بوده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: این آمار در حالی اعلام شده است که کشورهای اروپایی و آمریکا دچار بحران شده و چندین بانک معتبر در این کشورها ورشکست شده اند.