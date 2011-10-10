مصرف بنزین در چهارمحال و بختیاری 8.7 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی اظهار داشت: میزان کاهش مصرف بنزین در هشت ماه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در چهارمحال و بختیاری ۱۲۸ میلیون لیتر بوده است.
وی تأکید کرد: این میزان کاهش مصرف بنزین در چهارمحال و بختیاری ۵۱۵ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال صرفه جویی ریالی به دنبال داشته است.
عیدی افزود: در این مدت مصرف نفت سفید ۳۲ و نفت گاز نیز ۹ درصد کاهش داشته است.
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مصرف گاز مایع نیز ۱۵ درصد کاهش و در مقابل مصرف گاز سی ان جی ۱۵ درصد افزایش یافته است.
وی کاهش مصرف بنزین و افزایش مصرف سی ان جی را نشانه تغییر نوع سوخت به سمت انرژی پاک گاز برشمرد.
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