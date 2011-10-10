مصرف بنزین در چهارمحال و بختیاری 8.7 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی اظهار داشت:‌ میزان کاهش مصرف بنزین در هشت ماه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در چهارمحال و بختیاری ۱۲۸ میلیون لیتر بوده است.

وی تأکید کرد: این میزان کاهش مصرف بنزین در چهارمحال و بختیاری ۵۱۵ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال صرفه جویی ریالی به دنبال داشته است.

عیدی افزود: ‌در این مدت مصرف نفت سفید ۳۲ و نفت گاز نیز ۹ درصد کاهش داشته است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مصرف گاز مایع نیز ۱۵ درصد کاهش و در مقابل مصرف گاز سی ان جی ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی کاهش مصرف بنزین و افزایش مصرف سی ان جی را نشانه تغییر نوع سوخت به سمت انرژی پاک گاز برشمرد.