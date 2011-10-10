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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

محبیان:

10 هزار دفتر پست بانک در سراسر کشور فعالیت می کنند

10 هزار دفتر پست بانک در سراسر کشور فعالیت می کنند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران از فعالیت 10 هزار دفتر پست بانک در مناطق روستایی سراسر کشور خبر داد.

محمدحسین محبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درحال حاضر بیش از 10 هزار دفتر پست بانک، خدمات متنوع و نوین بانکی را به صورت لحظه ای در سراسر کشور به هموطنان روستائی ارائه می کنند و طبق برنامه ریزی های انجام شده و براساس تکلیف برنامه پنجم توسعه کشور شش هزار دفتر دیگر را نیز در سطح روستاها ایجاد و راه اندازی می کنیم.

وی یادآور شد: دفاتر خدمات بانکی روستائی پست بانک بیش از 12 هزار شغل در روستاها ایجاد کرده است و در تلاش هستیم مجوز گسترش شعب خصوصی را نیز از بانک مرکزی اخذ کنیم تا بتوانیم خدمات خرده بانکداری را با جدیت هرچه بیشتر گسترش داده و خدمت بهتری به روستائیان در این حوزه ارائه کنیم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به کاهش قیمت تمام شده پول در پست بانک ایران افزود: تعداد 188 دفتر خدمات بانکی شهری و 186 دفتر خدمات بانکی روستائی در سطح استان کردستان انواع خدمات بانکی را عرضه می کنند و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در این دفاتر بسیار پررنگ است.

محبیان در ادامه سخنان خود یادآور شد: بیش از یک میلیون و 500 هزار سرپرست خانوار حدود هفت درصد از کل جامعه به ارزش دو هزار و 55 میلیارد ریال در هرمرحله یارانه خود را از پست بانک ایران دریافت می کنند که این آمار نشان از دسترسی عمومی هموطنان به این بانک مردمی است.

وی در پایان گفت: درصدد هستیم به عنوان عامل بانک های دیگر در سطح کشور عمل کنیم تا بتوانیم ضمن اشتغالزائی و کاهش هزینه های مردم خدمات بیشتر را در سبد روستائیان قرار دهیم و موضوع ایجاد توازن، عدالت و عدم تمرکز و تفویض اختیار را نیز به جدیت دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 1429454

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