مزاحم تلفنی اورژانس 115 قم به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: در رای صادر از شعبه 105 دادگاه عمومی - جزائی قم آمده است: "ی .م" که به اتهام مزاحمت تلفنی و اخلال در سیستم کمک رسانی به بیماران 115 قم دستگیر شده بود با توجه به گزارش اورژانس 115 و استعلام انجام شده از شرکت مخابرات، اقرار متهم و کیفر خواست صادره از دادسرا جرم نامبرده محرز است.



در این حکم متهم به استناد 641 قانون مجازات اسلامی به 91 روز تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.



گفتنی است: "ی .م" 32 ساله که بارها از طریق تلفن همراه و به علل واهی با اورژانس 115 قم تماس بی‌مورد می‌گرفت و با این کار در امر خطیر امدادرسانی این مرکز ایجاد مزاحمت 16 شهریور با همکاری دادستانی و عوامل نیروی انتظامی استان دستگیر شد.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان در این رابطه گفت: وجود مزاحمت‌‌های تلفنی یکی از مشکلات اورژانس 115 است و این قبیل اعمال به نوعی تهدیدکننده سلامت جامعه تلقی می‌شوند. افراد مزاحم با مشغول کردن خطوط ارتباطی، قدرت تصمیم‌گیری همکاران را در ماموریت‌‌های امدادی کاهش می‌دهند.



دکتر محمد جواد باقری با بیان اینکه بیشتر مزاحمت‌های تلفنی از سوی گروه سنی نوجوانان صورت می‌گیرد افزود: لازم است اولیای خانه و مدرسه خطرهای این عمل نادرست را به فرزندان و دانش‌آموزان گوشزد کنند.

