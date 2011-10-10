به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در نشست خبری در مورد فرار مدیرعامل سابق بانک ملی از کشور گفت: زمانی که از خاوری خواستیم تا در خوزستان حاضر شود و از او تحقیق کردیم به این نتیجه نرسیدیم که ممنوع الخروج شود. ضمن اینکه هیچ کس نمی دانست او دارای دو تابعیت است و خانواده اش در خارج از کشور زندگی می کند اما او پس از رو شدن پرونده اختلاس با بهانه یا بی بهانه از کشور خارج شده است تا آنجایی که می دانم به صورت رسمی از کشور خارج شده و در ایران نیست.

وی در مورد اتهامات وارده به مدیرعامل سابق بانک ملی افزود: اگر خاوری در کشور حاضر نشود و به دفاع از خود نپردازد اتهامات به تدریج به سمت او می آیند. ممکن است او در مظان اتهام باشد اما وقتی که برای دفاع از خود در کشور نیست همه چیز به پای او نوشته می شود. هم اکنون تمامی اتهامات متوجه اوست.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: آقای خاوری اعلام کرده است که بزودی باز می گردم اما بار دیگر به او توصیه می کنم که به کشور باز گردد چرا که حضورش به نفع اوست. اگر به خاوری در مورد این پرونده به چشم یک قصور دیده می شد الان تبدیل به مقصر می شود. خاوری باید برگردد و از خودش دفاع کند. حتی اگر بازداشت هم شود به دادگاه می رود و با وکیل از خودش دفاع می کند. حضورش در دادگاه بهتر از این است که همیشه خودش و خانواده اش در مظان اتهام ملت باشند.

دادستان کل کشور از پیگیری پرونده بازگشت خاوری به کشور خبر داد و افزود: اگر مدتی از زمان اعلام شده گذشت و او به کشور بازنگشت تمام اتهامات متوجه اوست و باید پاسخگو باشد به همین دلیل برای بازگرداندنش حتما اقدام می کنیم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از تایید صلاحیت خاوری در دوران حضور وی در وزارت اطلاعات پرسیده بود گفت: در مورد بسیاری از افراد در طول سال از وزارت اطلاعات استعلام می شود به ویژه در زمان انتخابات این استعلامها به میلیونها استعلام می رسد. این بدین معنا نیست که وزیر شخصا جواب همه استعلامها را می دهد یا همه استعلامها به واقعیت می پیوندد. ممکن است برخی امور افراد از چشم وزارت اطلاعات پنهان بماند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر مشخص شود که مسئولان اجرایی در جریان تابعیت دوگانه خاوری و حضور خانواده اش بوده اند آنها مرتکب خطا شده اند. البته در همه دولتها برخی ها استعلام نمی کنند و یا منتظر استعلام نمی مانند و فرد مورد نظر خود را استخدام می کنند.