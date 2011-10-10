پرداخت مستقیم یارانه نقدی به زنان بدسرپرست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مریم مجتهدزاده افزود: مشکلی درباره دریافت یارانه نقدی زنان بدسرپرست و زنان سرپرست خانوار وجود داشت که در جلسه دولت بحث و تصمیم گیری شد.

وی گفت: در هدفمندی یارانه ها راجع به زنان سرپرست خانوار موضوع کاملا مشخص است و یارانه به آنها تعلق می گیرد اما در مورد زنان بدسرپرست مشخص نبود.

مجتهد زاده افزود: در بعضی موارد یارانه نقدی را همسرانشان دریافت می کردند و همسر و فرزندانشان بهره‌ای از این یارانه نمی‌بردند.

مشاور رئیس جمهور گفت: در جلسه هیئت دولت مقرر شد، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون امور حقوقی و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آیین نامه ای تنظیم و به ستاد هدفمندی یارانه ها ارسال کنند که بر اساس آن زنان بد سرپرست هم از این به بعد یارانه های خود و فرزندانشان را مستقیما خودشان دریافت کنند.





