بانوان امدادگر همدانی در المپیاد امداد و نجات سوم شدند

حمید ره انجام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین المپیاد امداد و نجات خواهران در مرکز بین المللی آموزش های تخصصی امداد و نجات استان اصفهان برگزار شد.

ره انجام گفت: این المپیاد برای نخستین بار در رشته های جستجو و نجات در جاده، جستجو و نجات در آوار، اسکان اضطراری و جستجو و نجات در ارتفاع برگزار شد.

وی افزود: پنج امداد از استان همدان که مرحله شهرستانی و استانی این مسابقات را پشت سر گذاشته بودند در این مسابقات شرکت کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان اضافه کرد: این افراد در رشته جستجو و نجات در ارتفاع و فضای معلق مقام سوم و در مجموع رشته ها مقام پنجم کشوری را به خود اختصاص دادند .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان عنوان کرد: این المپیاد هر سال به میزبانی یک استان برگزار می شود و نفرات برتر رشته ها به مسابقات جهانی راه می یابند.

ره انجام گفت: در مسابقات جهانی نمایندگان 175 کشور عضو صلیب سرخ و هلال احمر به رقابت خواهند پرداخت .

وی با قدردانی از زحمات معاونت امداد و نجات استان همدان و اعضای شرکت کننده در مسابقات خواستار تداوم آموزش ها و کسب آمادگی لازم برای حضور توانمندتر در مسابقات شد.