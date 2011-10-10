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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

ره انجام در گفتگو با مهر:

بانوان امدادگر همدانی در المپیاد امداد و نجات سوم شدند

بانوان امدادگر همدانی در المپیاد امداد و نجات سوم شدند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: بانوان امدادگر همدانی مقام سوم المپیاد امداد و نجات کشور را در رشته جستجو و نجات در ارتفاع و فضاهای معلق به خود اختصاص دادند.

حمید ره انجام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین المپیاد امداد و نجات خواهران در مرکز بین المللی آموزش های تخصصی امداد و نجات استان اصفهان برگزار شد.

ره انجام گفت: این المپیاد برای نخستین بار در رشته های جستجو و نجات در جاده، جستجو و نجات در آوار، اسکان اضطراری و جستجو و نجات در ارتفاع برگزار شد.

وی افزود: پنج امداد از استان همدان که مرحله شهرستانی و استانی این مسابقات را پشت سر گذاشته بودند در این مسابقات شرکت کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان اضافه کرد: این افراد در رشته جستجو و نجات در ارتفاع و فضای معلق مقام سوم و در مجموع رشته ها مقام پنجم کشوری را به خود اختصاص دادند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان عنوان کرد: این المپیاد هر سال به میزبانی یک استان برگزار می شود و نفرات برتر رشته ها به مسابقات جهانی راه می یابند.

ره انجام گفت: در مسابقات جهانی نمایندگان 175 کشور عضو صلیب سرخ و هلال احمر به رقابت خواهند پرداخت.

وی با قدردانی از زحمات معاونت امداد و نجات استان همدان و اعضای شرکت کننده در مسابقات خواستار تداوم آموزش ها و کسب آمادگی لازم برای حضور توانمندتر در مسابقات شد.

کد مطلب 1429464

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