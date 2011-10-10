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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

سرپرست صدا و سیمای مرکز البرز منصوب شد

سرپرست صدا و سیمای مرکز البرز منصوب شد

با حکم معاون امور استان‌های صدا و سیما، ناصر صفار به عنوان سرپرست پروژه راه‌اندازی صدا و سیمای مرکز البرز منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست جدید مرکز البرز که پیش از این مدیر ارزیابی مرکز سیمای استان‌ها بوده است، در کارنامه کاری‌اش ساخت مستندهای جنگی و کارگردانی پنج فیلم تلویزیونی را دارد.

ناصر صفار مدیریت در بخش‌های مختلف سازمان از جمله مدیریت برنامه ریزی مرکز آذربایجان غربی، معاون سیمای مراکز آذربایجان غربی و لرستان و همچنین قائم مقامی مرکز لرستان را تجربه کرده است.

وی در سال 83 مدیر نمونه سازمان و در جشنواره‌های چهاردهم و پانزدهم مراکز استان‌هابه عنوان معاون سیمای برتر معرفی شده است.

مراسم تودیع و معارفه رضا علم‌الهدی مدیر کل پیشین و ناصر صفار سرپرست کنونی مرکز امروز در کرج برگزار می‌شود.
رضا علم‌الهدی در حکمی به سمت مشاور معاون امور استان‌ها منصوب شد.

کد مطلب 1429466

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