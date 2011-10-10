انتقاد مهمانپرست از مواضع دوگانه غرب/ استقبال لوکاشویچ از دعوت به ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو، "رامین مهمانپرست" سخنگوی وزارت خارجه ایران با "الکساندر لوکاشویچ" سخنگوی و رئیس دپارتمان اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه روسیه دیدار کرد. در این دیدار توسعه همکاری های رسانه ای، روابط دو جانبه، تحولات خاورمیانه و مسائل مهم منطقه مورد بحث قرار گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در این دیدار بر اهمیت رایزنی های مشترک و نقش مهم دیپلماسی عمومی در شکل گیری افکار عمومی تاکید کرد. وی همچنین مواضع ایران را در زمینه تحولات منطقه ای و بین المللی تشریح و از برخورد دوگانه و گزینشی غرب در خصوص موضوعاتی چون دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم انتقاد کرد.

مهمانپرست همچنین ظرفیتهای دیپلماسی عمومی در بخشهای مختلف فرهنگی، هنری و همکاری در زمینه های علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی در بخشهای دولتی و غیردولتی را علاوه بر همکاری های رسانه ای با اهمیت ارزیابی کرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز ضمن تاکید بر مواضع مشترک میان دو کشور در بسیاری از موضوعات سیاسی، بین المللی، تقویت روابط دو جانبه و منطقه ای را مورد تاکید قرار داد. وی احترام به منافع ملی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها را جزء اصول سیاست خارجی روسیه دانست.

لوکاشویچ با اشاره به اهمیت تاثیر همکاری های رسانه ای، از توسعه همکاری های دو کشور در این زمینه استقبال کرد.



مهمانپرست نیز ضمن تاکید بر ضرورت گسترش هر چه بیشتر مناسبات دو جانبه، حمایت از بستر سازی های وزارتخانه های دو کشور در این زمینه را مهم دانست.

گفتنی است سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در این دیدار همتای روسی خود را برای بازدید و بررسی روند انجام توافقات مذکور به ایران دعوت کرد که این اقدام با استقبال لوکاشویچ روبرو شد.