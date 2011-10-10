بیست میلیارد دلار کالای غیر نفتی از کشور صادر شده است

کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شش ماهه سال جاری 20 میلیارد دلار کالی غیر نفتی از کشور صادر شده است اظهار داشت: این میزان صادرات نسبت به دوره مشابه سال گذشته 39.5 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه تولیدات بخش کشاورزی بالغ بر 107 میلیون تن در سطح کشور است بیان داشت: از این میزان تولید بادام در سطح کشور 148 هزار تن است.

وی با بیان اینکه شش محصول عمده صادرات بخش کشاورزی در لیست کالا های صادراتی است اذعان داشت: پسته، کشمش، زعفران، سیب درختی، گوجه فرنگی و خرما از جمله محصولات کشاورزی کشور در رده صادرات غیر نفتی است.

فتح اله کرمانشاهی با اشاره به اینکه صدارت پسته یک میلیارد و 300 دلار ارز آوری برای کشور به همراه داشته است بیان داشت: در تجارت و تولید باید مواظب رقیبان باشیم.

وی با بیان اینکه سهم کشور آمریکا در صادرات بادام 91.5 درصد بوده است تاکید کرد: سهم کشور ایران در صادرات بادام دو درصد بوده است.

فتح اله کرمانشاهی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت بادام در ایران 240 هزار هکتار است تصریح کرد: میزان تولید در کشور 148 هزار تن است که با توجه به این تولید کشور ایران سومین تولید کننده بادام در جهان است.

وی با بیان اینکه رکن اساسی افزایش صادرات، آموزش و تبلیغات است عنوان کرد: برگزاری دوره های آموزشی، تدوین کتابچه بسته بندی، برند سازی و حمایت از سرمایه گذار و ... از جمله اقداماتی است که باید در راستای افزایش صادرات در کشور صورت گیرد.

معاون کمک های تجاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کشور با اشاره به مشکلات جهانی و ملی در فرا روی صادر کنندگان یاد آور شد: مشکلاتی از قبیل به دست آوردن بازار هدف صادرات، تشدید تحریم های اقتصادی، انقلاب کشور های خاورمیانه و ... از جمله مشکلات خارجی و مشکلات ناشی از طرح هدفمندی یارانه های و اعطای تسهیلات و .. از جمله مشکلات داخلی صادر کنندگان کشور است.

