پرونده مفسد 12 میلیارد دلاری را دریافت نکرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در بیستمین نشست خبری خود با بیان اینکه در پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خط قرمز نداریم گفت: هر کس که لازم باشد احضار شده و یا بازداشت می کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا با اعلام اینکه در پرونده فساد مالی اخیر بدون شک رشوه و ارتشاء صورت گرفته است اظهارداشت: بیشتر موارد پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

وی افزود: از مردم متشکرم که اخبار و اطلاعات خوبی را در مورد پرونده به ما می دهند که به همین منظور دبیرخانه ای در دادستانی تهران تشکیل شده تا پرونده را پیگیری کرده و اخبار و اطلاعات را دسته بندی کند.

محسنی اژه ای با عنوان این مطلب که گفته می شود برخی از این پرونده بر علیه دولت استفاده می کنند ادامه داد: با سوءاستفاده برخی از رسانه های بیگانه می توان عنوان کرد که این پرونده دستمایه ای برای تخریب دولت یا نظام می شود ولی ما تحت فشار سیاسی هیچ کس نبوده و سوءاستفاده دیگران نباید از خودمان رفع مسئولیت کند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده مفسد 12 میلیارد دلاری گفت: اینکه گفته می شود این پرونده از ناحیه ستاد مبارزه با فساد به قوه قضائیه ارجاع شده است صحیح نیست و ما هنوز چنین پرونده ای را دریافت نکرده ایم.

محسنی اژه ای در مورد شکایت معاون اول رئیس جمهور از او، افزود: این پرونده حقیقت دارد زیرا من یک بار در جلسه سخنگو گفتم که این شخص که نام بردید بر اساس اظهارات دیگران اتهام مورد توجه آن هست و زمانی که بخواهیم باید از وی تحقیق شود و شاید هم تبرئه شد و آقای رحیمی بر اساس گفته های من شکایت کرده است.

وی در خصوص این پرسش که آیا مفسد اصلی پرونده اختلاس اتاق مخصوصی در بانک مرکزی داشته است گفت: من چنین چیزی نشنیده ام.

اژه ای در مورد اینکه آیا مدیران بانک ملی و بانک صادرات حقوق میلیونی می گیرند نیز افزود: از این موضوع هم اطلاعی ندارم ولی حقوق من کمتر از آنهاست.

دادستان کل کشور در مورد پرونده بیمه ایران اظهار داشت: هنون هیچ حکمی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.

وی در مورد پرونده یوسف ندرخوانی نیز گفت: حکم اعدام وی صادر نشده و پرونده در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای در مورد بانک آریا افزود: چون این بانک هنوز ثبت نشده است مجوزش باطل بوده و صحت مجوز بانک تات و بانک گردشگری هنوز در حال بررسی است.