کتاب "کاروان گمنام سردشت" در همدان چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب روایت جهادگران پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان همدان در سالهای 62 تا 64 و در مناطق سردشت کردستان و بانه است و به بررسی نقش جهادگران همدان در حوزه شش محور می پردازد.

کتاب "کاروان گمنام سردشت" برای آیندگان تنظیم شده و یکی از جلوه های خوب آن عدم تکرار حوادث در کتاب است.

بررسی روحیه افراد در کلام و گفتارشان علاوه بر تاکتیک، تکنیک و استراتژی در جنگ، یکی از مهمترین قسمت های این کتاب است.

براساس این گزارش یکی از پیچیده و سخت ترین کارهای مهندسی و اجراهای فنی توسط جهادگران جهاد سازندگی صورت می گرفته که در میان این سنگر سازان، گروه کوچکی از استان همدان به نام گردان الغدیر معروف شد.

در این کتاب گفتاری از حماسه آفرینی ها و تلاش این افراد است که با شروع جنگ تحمیلی در کنار سپاهیان و ارتشیان در جبهه ها ی قصر شیرین و سر پل ذهاب، کوره موش، قراویز، تنگه حاجیان، و تنگه کورک حضور یافتند.

این رزمندگان در زمینه هایی راهسازی، پل سازی، ساخت مسجد، برف روبی در زمستان، خنثی سازی میادین مین، امور خدماتی، تعمیراتی و کمک رسانی مشغول به کار شدند.

این کتاب در 560 صفحه و به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و با حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و با تألیف محمد علی حیدری دلگرم به رشته تحریر درآمده است.