اعتماد مردم بزرگترین مؤلفه قدرت دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دوشنبه در چهل و نهمین مراسم تحلیف ۳۵ کارآموز قضایی روحانی استان قم که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، با تأکید بر اینکه احساس مردم به دستگاه قضایی باید احساس اعتماد باشد، اظهار داشت: بزرگ‌ترین مؤلفه قدرت دستگاه قضایی اعتماد مردم است.



وی ابراز داشت: اعتماد مردم به نظام در گرو تلاش و خدمت صادقانه مدیران و مسئولان کشور است.



معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه معنی واژه کرامت در زبان فارسی به معنی بزرگی و عزت است، گفت: کرامت حالتی است که انسان بر دشمن درون و برون خود غالب شود.



جامعه قضات باید دارای کرامت نفس باشند



وی افزود: قضاتی که بر جایگاه پیامبر(ص) نشسته‌اند باید دارای کرامت نفس باشند و مغلوب هوس درون و برون خود نشوند‏، این کرامت برای جامعه حقوقی الزامی است.



حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: حقیقت حکم قضات باید برای خدا باشد و اگر اینگونه نباشد فسق، کفر و ظلم است، همچنین حوزه قضاوت نیازمند تقوای الهی و صدق است و در هنگام کار قضاوت باید با معصومین و ائمه اطهار(ع) انس داشته باشیم و از آنها مدد بجوییم.



وی با بیان اینکه نفوذناپذیری قاضی امر بسیار مهمی است‏، اضافه کرد: یک قاضی نباید تحت تأثیر هیچ القایی از بیرون کار خود قرار گیرد و باید نفوذناپذیر باشد و در جلوی چشمان خود قانون و بالای سر خود خدا را ببیند.



معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه کرامت نفسانی بسیاری از گره‌ها و مشکلات را می‌گشاید اظهار داشت: بنده در کار قضاوت و مباشرت، همواره به ائمه اطهار و معصومین متوسل شده‌ام تا آنچه که حق است آشکار شود.



وی با بیان اینکه مال، جان و ناموس، شغل و مقام ظرفیت می‌خواهد و تشخیص حق و داشتن ظرفیت بسیار مهم است، افزود: ‌ هر فردی باید ظرفیت شکست، پیروزی، بی‌پولی، پولداری و علم را داشته باشد.



رئیسی با بیان این سئوال که چه چیزی در فردی ظرفیت ایجاد می‌کند، اظهار داشت: کرامت نفس در هر فردی ظرفیت ایجاد می‌کند و اینکه فرد از خط عبودیت خارج نشود،‌‌ همان ظرفیت داشتن است.



وی با بیان اینکه در گذشته بزرگان تاریخ برای اجرا و پیاده کردن احکام اسلام خون‌ها داده‌اند، ادامه داد: امروز این افتخار به شما داده شده تا قضات عادلانه کنید، قدر این نعمت را با گام برداشتن در مسیر صحیح بدانید.



معاون اول قوه قضائیه گفت: امروزه دشمنان اخلاق، اعتماد و خدا خواهی مردم را هدف قرار داده‌اند و در حال توطئه علیه ما هستند، مواد مخدر سنتی را به صنعتی تبدیل کرده‌اند و تولید مواد مخدر را بیش از ۳۰ برابر کرده‌اند.



حجت الاسلام رئیسی در پایان اظهار داشت: اتمام دوره کارآموزی قضایی روحانیون و آغاز کار قضاوت در ایام بابرکتی که متعلق به امام رضا(ع) است را به فال نیک می‌گیریم و انشاالله آغاز با برکتی باشد.