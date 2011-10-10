پایگاه آگاهی در قاسم آباد مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیدمشکی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه اداره پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ضمن اعلام ارائه خدمات جدید توسط این پلیس از ارتقاء جایگاه پلیس آگاهی استان در کشور خبر داد و افزود: ایجاد امکان ثبت سرقت توسط پاسگاه ها و عدم مراجعه به پلیس آگاهی از جمله خدمات جدید پلیس آگاهی در این استان است.

در این مراسم معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی رئیس اداره پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان را معرفی کرد.

محمد غفاری معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی طی حکمی سرهنگ بهرام خسروی سرپرست اداره پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به عنوان رئیس این اداره منصوب کرد.