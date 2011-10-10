  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۰

سرهنگ بیدمشکی:

پایگاه آگاهی در قاسم آباد مشهد راه اندازی شد

پایگاه آگاهی در قاسم آباد مشهد راه اندازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از راه اندازی پایگاه آگاهی در شهرک بزرگ قاسم آباد در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیدمشکی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه اداره پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ضمن اعلام ارائه خدمات جدید توسط این پلیس از ارتقاء جایگاه پلیس آگاهی استان در کشور خبر داد و افزود: ایجاد امکان ثبت سرقت توسط پاسگاه ها و عدم مراجعه به پلیس آگاهی از جمله خدمات جدید پلیس آگاهی در این استان است.

در این مراسم معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی رئیس اداره پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان را معرفی کرد.

محمد غفاری معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی طی حکمی سرهنگ بهرام خسروی سرپرست اداره پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به عنوان رئیس این اداره منصوب کرد.

کد مطلب 1429477

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها