امسال چهار دوره فلوشیپ در دانشکده دندانپزشکی همدان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دالبند در جمع دانشجویان جدیدالورود این دانشکده اظهارداشت: در سال جاری در زمینه تحصیلات تکمیلی و دورههای PH.D نیز اقدامات قابل توجهی در این دانشکده صورت گرفته است.
دالبند با بیان اینکه دانشکده دندانپزشکی همدان با همه فراز و نشیبها، یکی از بهترین دانشکدههای کشور است، اظهار داشت: این دانشکده در سالهای گذشته تعداد اندکی دانشجو و هیئت علمی داشته است.
وی افزود: در حال حاضر این دانشکده از نظر هیئت علمی و پذیرش دانشجو در زمره دانشگاههای برتر و غنی قرار گرفته است.
دالبند افزود: طبق بررسیهای به عمل آمده این دانشکده از لحاظ تجهیزات و امکانات نیز بی نظیر است.
رئیس دانشکده دندانپزشکی همدان به کسب موفقیت های این دانشکده در امتحانات بورد تخصصی اشاره کرد و افزود: دانشکده دندانپزشکی همدان همچون سالهای گذشته حداکثر موفقیت در امتحانات بورد تخصصی را کسب کرده است.
در ادامه این برنامه از نفرات برتر بورد تخصصی در رشتههای مختلف تقدیر شد.
در این مراسم از علی حیدری نفر اول رتبه بورد تخصصی فک و صورت و دهان، شاهپور یاری پور نفر دوم بورد تخصصی فک و صورت و دهان، محدثه آذرسیما نفر دوم رشته ترمیمی، سمیرا ساعتی رتبه اول بورد رادیولوژی فک و صورت، شهرزاد تمسکی رتبه سوم ارتودنسی و سبحان امینی، فرشاد رحیمی و ندا امیری نفرات اول تا سوم رشته علوم پایه با لوح سپاس و هدایا تجلیل شد.
نظر شما