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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۲

مسئولان وزارت علوم با خانواده شهید شهریاری دیدار کردند

مسئولان وزارت علوم با خانواده شهید شهریاری دیدار کردند

هیئتی متشکل از مشاور ارشد وزیر علوم به همراه برخی دیگر از مسئولان وزارت علوم، رئیس و معاونان دانشگاه شهید بهشتی با خانواده شهید دکتر مجید شهریاری دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی متشکل از مشاور ارشد وزیرعلوم، مشاور وزیر علوم و مدیرکل دفتر وزارتی، مشاور وزیر در امور ایثارگران و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم به همراه رئیس و معاونان دانشگاه شهید بهشتی با خانواده شهید دکتر مجید شهریاری دیدار کردند.

در این دیدار، علیخانی - مشاور وزیر در امور ایثارگران و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، گفت: از میان 51 دانشجوی نمونه کشور 13 دانشجو از دانشجویان شاهد و ایثارگر هستند و حدود 30 درصد دانشجویان نخبه کشور را دانشجویان شاهد و ایثارگر تشکیل می دهند.

همچنین مسئولان دانشگاه شهید بهشتی از شهید دکتر مجید شهریاری به عنوان الگوی کامل دانشمند متعهد و متخصص ایرانی نام بردند که در ابعاد اخلاقی و علمی سرآمد بود. 

کد مطلب 1429483

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