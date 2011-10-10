مسئولان وزارت علوم با خانواده شهید شهریاری دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی متشکل از مشاور ارشد وزیرعلوم، مشاور وزیر علوم و مدیرکل دفتر وزارتی، مشاور وزیر در امور ایثارگران و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم به همراه رئیس و معاونان دانشگاه شهید بهشتی با خانواده شهید دکتر مجید شهریاری دیدار کردند.

در این دیدار، علیخانی - مشاور وزیر در امور ایثارگران و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، گفت: از میان 51 دانشجوی نمونه کشور 13 دانشجو از دانشجویان شاهد و ایثارگر هستند و حدود 30 درصد دانشجویان نخبه کشور را دانشجویان شاهد و ایثارگر تشکیل می دهند.

همچنین مسئولان دانشگاه شهید بهشتی از شهید دکتر مجید شهریاری به عنوان الگوی کامل دانشمند متعهد و متخصص ایرانی نام بردند که در ابعاد اخلاقی و علمی سرآمد بود.