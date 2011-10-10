ارتقا خدمات اورژانس های بیمارستانی همدان از اولویتهای درمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلالوند با اشاره به وجود 320 تخت در بیمارستان‌های استان همدان، افزود: تعداد شش بیمارستان غیردانشگاهی نیز در استان همدان فعال است.

وی ادامه داد: ارتقا خدمات اورژانس های بیمارستانی استان همدان ضروری است و شیوه ارتقا اورژانس بیمارستان باید با ارتقا کیفیت همراه شود.

جلالوند با بیان اینکه فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان‌ها نیاز به بهبود دارد، اورژانس بیمارستانی را مرکز اصلی درمان عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی های لازم برای رفع کمبود جراح عمومی و ارائه خدمات پایه در شهرستان ها در دستورکار قرار دارد.

وی با بیان اینکه اجرای قانون ارتقا بهره وری از دیگر اولویت های این معاونت است، اضافه کرد: تعداد پرسنل درمانی نسبت به تعداد تخت فعال از شاخص‌هایی است که با اجرای قانون ارتقا بهره وری کاهش می‌یابد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: عمده نارضایتی بیماران صعب‌العلاج به خاطر کمبود اعتبارات درمانی این بخش است که باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی با اشاره به اختلاف تعرفه بین بخش خصوصی و دولتی گفت: باید با ایجاد تغییر و تحول هایی تعرفه خدمات درمانی در بخش دولتی عادلانه شود.

وی در ادامه اظهار داشت: یک دستگاه زباله از درآمد اختصاصی و یک دستگاه امحای زباله به عنوان پایلوت برای شهرستان رزن خریداری شده که در آینده ای نزدیک این دستگاه در دیگر بیمارستان‌های استان همدان نیز راه اندازی می شود.