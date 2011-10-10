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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

جلالوند:

ارتقا خدمات اورژانس های بیمارستانی همدان از اولویتهای درمانی است

ارتقا خدمات اورژانس های بیمارستانی همدان از اولویتهای درمانی است

همدان - خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: ارتقا خدمات اورژانس های بیمارستانی و تجهیز بیشتر این مراکز از اولویت های درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلالوند با اشاره به وجود 320 تخت در بیمارستان‌های استان همدان، افزود: تعداد شش بیمارستان غیردانشگاهی نیز در استان همدان فعال است.

وی ادامه داد: ارتقا خدمات اورژانس های بیمارستانی استان همدان ضروری است و شیوه ارتقا اورژانس بیمارستان باید با ارتقا کیفیت همراه شود.

جلالوند با بیان اینکه فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان‌ها نیاز به بهبود دارد، اورژانس بیمارستانی را مرکز اصلی درمان عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی های لازم برای رفع کمبود جراح عمومی و ارائه خدمات پایه در شهرستان ها در دستورکار قرار دارد.

وی با بیان اینکه اجرای قانون ارتقا بهره وری از دیگر اولویت های این معاونت است، اضافه کرد: تعداد پرسنل درمانی نسبت به تعداد تخت فعال از شاخص‌هایی است که با اجرای قانون ارتقا بهره وری کاهش می‌یابد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: عمده نارضایتی بیماران صعب‌العلاج به خاطر کمبود اعتبارات درمانی این بخش است که باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی با اشاره به اختلاف تعرفه بین بخش خصوصی و دولتی گفت: باید با ایجاد تغییر و تحول هایی تعرفه خدمات درمانی در بخش دولتی عادلانه شود.

وی در ادامه اظهار داشت: یک دستگاه زباله از درآمد اختصاصی و یک دستگاه امحای زباله به عنوان پایلوت برای شهرستان رزن خریداری شده که در آینده ای نزدیک این دستگاه در دیگر بیمارستان‌های استان همدان نیز راه اندازی می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: عدم تناسب تخت‌های بیمارستانی فعال با بیمارستان‌های مصوب، کمبود تخت‌های دیالیز، کمبود ردیف‌های در نظر گرفته شده برای بهبود استاندارد بیمارستان‌ها، کمبود درآمد اختصاصی بیمارستان‌های مناطق محروم و نبود MRI در بخش دولتی از جمله مشکلات موجود در بخش درمان است.

کد مطلب 1429484

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