تحلیف 35 کارآموز قضایی روحانی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره کارآموزی قضای روحانیون بعد از ظهر دوشنبه در چهل و نهمین مراسم تحلیف قضات روحانی در قم که در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: اداره آموزش روحانیون از سال 69 آغاز به کار کرده است و تا به امروز یک هزار و 938 فارغ التحصیل داشته است که 23 درصد کل فارغ التحصیلان را شامل می‌شود.



حجت الاسلام مجید یزدی افزود: فارغ التحصیلان قاضی غیر طلبه با جمعیت 6 هزار و 500 نفر، 77 درصد کل افراد را تشکیل می‌دهند که این مقیاس، اقبال بیشتر حوزه علمیه را می‌طلبد.



وی در ادامه گفت: چهل و نهمین دوره کارآموزی قضات متشکل از 24 کارشناس حقوقی و 11 کارشناس عمومی است که معدل کل کارآموزان این دوره 18 و 59 صدم بود که از لحاظ معدل در بین 49 دوره رتبه دوم را کسب کرده‌اند.



وی ادامه داد: معدل نفر اول این دوره 19 و 38 صدم بود که معدل 14 کارآموز در این دوره نیز بالای 19 شد.



وی ابراز داشت: پنج نوع آموزش در این دوره‌ها برگزار می‌شود که آموزش علمی با 22 عنوان درسی و 55 واحد، آموزش فوق برنامه،‏ آموزش مشاوره با 26 عنوان درسی در دو بخش کیفری و حقوقی و کارورزی از جمله بخش‌های آموزشی این دوره هستند.

شایان ذکر است در پایان مراسم از کارآموزان برتر تقدیر شد.

