جمعیت هلال احمر ایران رتبه اول خاور میانه را دارد

ظاهر رستمی روز دوشنبه در مراسم تجلیل از امداگران نمونه استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه از توانمندی بالایی برخوردار است و در حال حاضر از لحاظ نیروی انسانی و آموزش در رتبه اول خاور میانه قرار دارد و در بسیاری از ماموریتهای داخل و خارج از کشور از نیروهای شاخص و موثر امداد و نجات بشمار می رود.

وی افزود: در زمینه لجستیک و پشتیبانی کمی از جایگاه جهانی عقب مانده ایم که تلاش می کنیم تا پایان سال 91 جمعیت هلال احمر ایران در زمره پنج کشور برتر جهان از لحاظ لجستیک هم قرار گیرد.

رستمی بیان کرد: اگر بتوانیم آموزش مردم را توسعه دهیم خواهیم توانست در کاهش اثرات بلایای طبیعی موفق شویم لذا باید مردم را نسبت به رخدادهای طبیعی آگاه کنیبم.

این مسئول بیان کرد: به منظور توانمند سازی نیروهای امدادی آموزش نیروها نسبت به سالهای قبل 10 برابر شده که باید این وضعیت به شهرها، روستاها و سایر مراکز عمومی از جمله مدارس کشور هم کشیده شود تا بتوانیم برنامه های پیش بینی شده را محقق کنیم.

رستمی گفت: توانمندی میتنی بر جامعه را در جمعیت هلال احمر جدی گرفته ایم و برای استفاده از ظرفیتهای مردمی تلاش خواهیم کرد و ترمیم ناوگان امداد و نجات بویژه، ناوگان خودرویی و سیستم های مخابراتی امسال در دستور کار قرار دارد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور یادآورشد: در تامین وسایط نقلیه جمعیت هلال احمر استانها در سال گذشته کمک های خوبی صورت گرفت و امسال هم این کار با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: شبکه اجتماعی هلال احمر در بخش جوانان با عضوگیری از جوانان فعال و علاقمند برای کمک در رخدادهای طبیعی شکل گرفته و مهیا شده است.

رستمی گفت: سازمان داوطلبان و جوانان ساماندهی شده و بر اساس آموزشهای تخصصی این نیروها شکل گرفته و پیش می رود و همه استانها موظف شده اند که مراکز علمی و کابردی را ایجاد کنند.

مراکز علمی کاربردی هلال احمر در استانها راه اندازی می شود

دبیرکل جمعیت هلال احمر از راه اندازی مراکز علمی کاربردی در استانها خبرداد و اظهارداشت: برای آموزش نیروهای امداد و نجات و عموم جوانان علاقمند به رشته های امدادی تمامی جمعیت های هلال احمر استانها دارای مراکز علمی کاربردی خواهند شد و مرکز قزوین هم امروز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی گفت: 50 درصد ظرفیت این مراکز به نیروهای امداد و کارمندان هلال احمر اختصاص خواهد یافت و با افتتاح این مراکز دانشگاهی بستر خوبی برای علم آموزی و آموزش دانشگاهی نیروهای امدادی و ارتقاء دانش کارمندان عضو هم خواهد شد.

رستمی تصریح کرد: تاکنون مراکز علمی و کاربردی در 15 استان افتتاح شده که رشته های حوادث در این مراکز در مقطع کاردانی آموزش داده می شود که بعدها به کارشناسی ارتقاء خواهد یافت.

فعالیت330 پایگاه هلال احمر در کشور/ دو میلیون داوطلب

رستمی تعداد ایگاههای جمعیت هلال احمر کشور را 330 پایگاه اعلام کرد و افزود: در ایام نوروز این پایگاهها تا 500 پایگاه افزایش می یابد تا پاسخگوی نیاز مسافران و مردم کشور شود.

وی گفت: در حال حاضر حدود دو میلیون داوطلب در قالب سازمان جوانان و داوطلبان در جمعیت هلال احمر عضو هستند و فعالیت می کنند و در صددیم تا 50 درصد این نیروها آموزش تخصصی را سپری کنند.

