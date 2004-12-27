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۷ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۴۸

در ديدار اعضاي ستاد گراميداشت 19 عنوان كرد ؛

آيت‌الله نوري همداني: 19دي نوري است كه هر روز فروغش بيشتر مي‌شود

آيت‌الله العظمي نوري همداني قيام 19دي را چراغي دانست كه روز به روز نورش بيشتر مي‌شود. وي در ديدار اعضاي ستاد گراميداشت 19دي با بيان اين‌كه قيام 19دي آغاز يك حركت جهاني بود، گفت: 19دي يك پرچمي را بلند كرد كه هرگز روي زمين نيفتاد و چراغي است كه روز به روز نورش بيشتر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آيت ‌الله العظمي نوري همداني با تأكيد بر آشنايي نسل جوان با واقعيت‌هاي قيام 19دي افزود: بايد حقايق 19دي را حفظ كنيم و گرامي بداريم و نسل به نسل به فرزندان خود منتقل كنيم.

وي با اشاره به تلاش دشمنان اسلام براي كمرنگ كردن اثرات اين‌گونه قيام‌ها گفت: بايد اين روز گرامي داشته شود وجوشش و خروش اين روز بزرگ منعكس شود تا اين جريان به وجود آمده كمرنگ نشود.

آيت‌ الله العظمي نوري همداني گفت: بايد در برابر حملات دشمنان نشان دهيم كه به اين قيام علاقه‌منديم. وي با اشاره به سادگي زندگي امام راحل(ره) اين مسأله را نشانه امتحان الهي دانست و گفت: امام راحل از حوزه علميه و از ميان طلاب برخاست و در زماني كه بدون اتكا به يكي از قدرت‌هاي شرق و غرب نمي‌شد عليه ديگري قد علم كرد، امام راحل در برابر تمام دنيا ايستاد.

وي با اشاره به خطبه‌اي از نهج البلاغه، نقش ابتلا و آزمايش را در زندگي مورد تأكيد قرارداد و گفت: اولياي الهي، در ظاهر ساده زندگي مي‌كردند و خدم و حشم نداشتند در صورتي كه خداوند مي توانست براي آنها خدم و حشم و… قرار دهد.

در اين ديدار، اعضاي ستاد گراميداشت 19دي هم توضيحاتي در خصوص برنامه‌هاي ويژه گراميداشت اين روز ارائه نمودند.

کد مطلب 142949

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