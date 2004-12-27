به گزارش خبرنگار مهر در قم، آيت ‌الله العظمي نوري همداني با تأكيد بر آشنايي نسل جوان با واقعيت‌هاي قيام 19دي افزود: بايد حقايق 19دي را حفظ كنيم و گرامي بداريم و نسل به نسل به فرزندان خود منتقل كنيم.

وي با اشاره به تلاش دشمنان اسلام براي كمرنگ كردن اثرات اين‌گونه قيام‌ها گفت: بايد اين روز گرامي داشته شود وجوشش و خروش اين روز بزرگ منعكس شود تا اين جريان به وجود آمده كمرنگ نشود.

آيت‌ الله العظمي نوري همداني گفت: بايد در برابر حملات دشمنان نشان دهيم كه به اين قيام علاقه‌منديم. وي با اشاره به سادگي زندگي امام راحل(ره) اين مسأله را نشانه امتحان الهي دانست و گفت: امام راحل از حوزه علميه و از ميان طلاب برخاست و در زماني كه بدون اتكا به يكي از قدرت‌هاي شرق و غرب نمي‌شد عليه ديگري قد علم كرد، امام راحل در برابر تمام دنيا ايستاد.

وي با اشاره به خطبه‌اي از نهج البلاغه، نقش ابتلا و آزمايش را در زندگي مورد تأكيد قرارداد و گفت: اولياي الهي، در ظاهر ساده زندگي مي‌كردند و خدم و حشم نداشتند در صورتي كه خداوند مي توانست براي آنها خدم و حشم و… قرار دهد.

در اين ديدار، اعضاي ستاد گراميداشت 19دي هم توضيحاتي در خصوص برنامه‌هاي ويژه گراميداشت اين روز ارائه نمودند.