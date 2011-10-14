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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

هادی در گفتگو با مهر:

می توانم مشکل سنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد را برطرف کنم

می توانم مشکل سنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد را برطرف کنم

کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم کشورمان گفت: می توانم با توجه به روند آمادگی و تمریناتی که پشت سر می گذارم مشکل سنگین وزن تیم ملی آزاد را حل کنم.

پرویز هادی، کشتی گیر آزادکار وزن 120 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: چند سالی است که در سنگین وزن تمرین می کنم و برای رسیدن به دوبنده تیم ملی سخت تلاش کرده‌ام.

وی در ادامه افزود: امسال در اردوهای تیم ملی حضور داشتم و در سال‌های اخیر تنها به یک تورنمنت بین المللی اعزام شدم که در آن مسابقات نیز آسیب دیدگی پیدا کردم.

هادی تصریح کرد: در اردوی تیم ملی تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتم و درس‌های زیادی را از کادر فنی تیم ملی فرا گرفته‌ام.

وی با بیان اینکه کشتی گیر استان آذربایجان شرقی است، اظهار داشت: بیش از یکسال است به تهران آمده‌ام و زیر نظر علیرضا رضایی سرمربی تیم جوانان تمرین می کنم.حضور در تمرینات وی برای من یک دانشگاه است.

هادی در پایان خاطر نشان کرد: به دلیل همین تمرینات در مسابقات قهرمانی کشور به میدان نرفتم و با توجه به روند تمرین‌های مناسبم امیدوارم کادر فنی تیم ملی به من فرصت بدهد با حضور در اردوها و تورنمنت‌های بین المللی خود را نشان دهم، مشکل سنگین وزن تیم ملی را بر طرف کرده و سهمیه المپیک لندن را بدست آورم.

فردین معصومی نتوانست در رقابت‌های جهانی ترکیه صاحب سهمیه المپیک شود و حالا کسب سهمیه حضور در لندن در این وزن یکی از دغدغه‌های کادرفنی است. جابر صادق‌زاده، کمیل قاسمی، پرویز هادی و محمدرضا آذرشکیب چهار کشتی گیر جوان تیم ملی نفرات مدنظر کادر فنی برای حضور در رقابت‌های جهانی هستند.

کد مطلب 1429490

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