می توانم مشکل سنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد را برطرف کنم

پرویز هادی، کشتی گیر آزادکار وزن 120 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: چند سالی است که در سنگین وزن تمرین می کنم و برای رسیدن به دوبنده تیم ملی سخت تلاش کردهام.
وی در ادامه افزود: امسال در اردوهای تیم ملی حضور داشتم و در سالهای اخیر تنها به یک تورنمنت بین المللی اعزام شدم که در آن مسابقات نیز آسیب دیدگی پیدا کردم.
هادی تصریح کرد: در اردوی تیم ملی تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتم و درسهای زیادی را از کادر فنی تیم ملی فرا گرفتهام.
وی با بیان اینکه کشتی گیر استان آذربایجان شرقی است، اظهار داشت: بیش از یکسال است به تهران آمدهام و زیر نظر علیرضا رضایی سرمربی تیم جوانان تمرین می کنم.حضور در تمرینات وی برای من یک دانشگاه است.
هادی در پایان خاطر نشان کرد: به دلیل همین تمرینات در مسابقات قهرمانی کشور به میدان نرفتم و با توجه به روند تمرینهای مناسبم امیدوارم کادر فنی تیم ملی به من فرصت بدهد با حضور در اردوها و تورنمنتهای بین المللی خود را نشان دهم، مشکل سنگین وزن تیم ملی را بر طرف کرده و سهمیه المپیک لندن را بدست آورم.
فردین معصومی نتوانست در رقابتهای جهانی ترکیه صاحب سهمیه المپیک شود و حالا کسب سهمیه حضور در لندن در این وزن یکی از دغدغههای کادرفنی است. جابر صادقزاده، کمیل قاسمی، پرویز هادی و محمدرضا آذرشکیب چهار کشتی گیر جوان تیم ملی نفرات مدنظر کادر فنی برای حضور در رقابتهای جهانی هستند.
نظر شما