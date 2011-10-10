کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج در آلمان چاپ شد

عادل فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کتاب دکتر خسرو محمد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از سوی انتشارات لامبرت در کشور آلمان و به زبان انگلیسی چاپ و از چند روز گذشته وارد بازار شده است و از طریق سایت اینترنتی آمازون نیز قابل خریداری است.

وی ادامه داد: این کتاب با حمایت های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با عنوان "اثرات متقابل خاک، گیاه و میکروارگانیسم ها" توسط این انتشارات خارجی به عنوان یکی از سرفصل های علمی چاپ و منتشر شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یادآور شد: این کتاب در 120 صحفه و برای اولین بار به زبان انگلیسی چاپ شده است و طی روزهای آینده عرضه آن در داخل کشور نیز آغاز می شود ولی هم اکنون امکان خرید آن با قیمت 70 دلار و از طریق سایت اینترنتی آمازون وجود دارد.

دکتر خسرو محمدی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و دارای مدرک تحصیلی دکتر زراعت گرایش اکولوژی است و پیش از این نیز یک جلد کتاب دیگر با عنوان طرح آزمایش های کشاورزی از سوی وی تالیف و به چاپ رسیده است.

از دکتر خسرو محمدی تاکنون بیش از 25 مقابله ISI و علمی و پروهشی در نشریات معتبر جهانی چاپ و در سمینارهای علمی بین المللی ارائه شده است.