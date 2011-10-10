افزایش سه هزار نفری بیمه شدگان ورزش قم نسبت به سال 89

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان داودپور در جلسه بررسی عملکرد 6 ماه هیئت پزشکی ورزشی استان قم که ظهر دوشنبه با حضور محمد گلفشان رئیس هیئت پزشکی ورزشی، اعضا و مسئولان کمیته‌های مختلف این هیئت برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به راهکارهای موجود در اوایل سال و جلسه با بخش‌های توابع و حوزه علمیه و سایر ارگان‌ها و نیز ایجاد پایگاه‌های بیمه در سطح شهر، تعداد بیمه شدگان شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته سه هزار نفری 3000 بیمه در 6 ماه اول سال رو به رو بودیم.



همچنین مسعود اویسی مسئول کمیته درمان، گزارشی از تسهیلات برای ورزشکاران در خصوص استفاده از فیزیوتراپی، خدمات بیمارستانی ارائه کرد.



در بخش کمیته پوشش مسابقات آقایان با سرپرستی حیدر داودی و بانوان با سرپرستی زهرا شیربیانی نیز گزارش‌هایی ارائه شد که حاکی از افزایش 200 ساعت پوشش مسابقات نسبت به 6 ماهه اول سال 89 داشت.



این در حالی است که در گروه بازرسی با مسئولیت حیدر داودی و فرزانه جولایان با انسجام و اعزام بازرسین جهت بازرسی از اماکن ورزشی دولتی و خصوصی گام‌های موثری برداشته شده بود.



ارائه عملکرد و بولتن گزارشی این فعالیت‌ها به فدراسیون برای بار چهارم در سال 90 صورت گرفت، ضمن اینکه بازرسان این هیئت فعالیت خود را از اول مهر بار دیگر آغاز کرده‌اند.



محسن شهیدی مسئول کمیته آموزش و پژوهش نیز در گزارش خود از مهمترین فعالیت‌ها و اقدامات کمیته آموزش، گفت: در مکاتبه این کمیته با فدراسیون پزشکی ورزشی مقرر شد در مهر و آبان ماه جاری سه دوره آموزشی در سطح استان برگزار شود.



محبوبه قدمی مسئول کمیته روانشناسی نیز از برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس برای ورزشکاران با همکاری کمیته آموزش خبر داد.



گفتنی است: گزارش کمیته مالی نیز توسط حامد عباسی ارائه شد و در ادامه جلسه ارائه گزارش عملکرد سایر واحد‌های هیئت پزشکی ورزشی استان قم نیز در حضور دکتر محمد گلفشان رئیس این هیئت صورت گرفت.



در پایان جلسه دکتر گلفشان از تمام عوامل این هیئت به سبب تلاش‌های شبانه‌روزی در خدمت به جامعه ورزش استان قم تقدیر کرد و از همکاران خود در این هیئت خواست تا با عزمی راسخ در نیمه دوم سال حوزه فعالیت‌های خود را به شکلی بهتر توسعه دهند.