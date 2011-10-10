بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش وزنی اقلام صنایعدستی صادر شده از استان همدان در این مدت 260 تن بوده است.
وی با اشاره به اینکه کشورهای فرانسه، سوئد، قطر، عراق، هلند، امارات و ترکیه خریداران صنایعدستی همدان در ماه گذشته بودهاند، ادامه داد: بیشترین میزان صادرات صنایعدستی همدان در شهریورماه 90 به سفال مربوط میشود.
معاون صنایعدستی استان همدان با تأکید بر اینکه 26 هزار دلار سفال نیز از طریق بندر گناوه صادر شده است، ادامه داد: مجموع صادرات رسمی و غیر رسمی صنایعدستی همدان در ماه قبل یک میلیون و 447 هزار و 974 دلار است.
وی افزود: سفال همدان به کشورهای فرانسه، سوئد، قطر، عراق، هلند، امارات و ترکیه صادر شده است.
عباسی با اشاره به اینکه وزن سفال صادر شده دو هزار و 222 تن است، ادامه داد: از دیگر اقلام صنایعدستی صادراتی استان همدان شیشه دستساز، مجسمه، سنگ حکاکی شده و تولیدات فلزی است.
معاون صنایعدستی استان همدان مجموع صادرات رسمی صنایعدستی استان همدان را تا پایان شهریور ماه امسال، 11 میلیون و 954 هزار و 228 دلار اعلام کرد و گفت: وزن این محصولات دو هزار و 686 تن است.
وی میزان صادرات غیر رسمی صنایعدستی را 518 هزار دلار دانست و یادآور شد: بخش عمدهای از این محصولات از طریق بند گناوه به سایر کشورها ارسال شده است.
عباسی تاکید کرد: مجموع صادرات رسمی و غیر رسمی صنایعدستی در شش ماه نخست سال جاری 12 میلیون و 472 هزار و 228 دلار است.
معاون صنایعدستی استان همدان با اشاره به اینکه همدان در تمامی ماههای سال 90 با کاهش روبرو بوده، گفت: صادرات صنایعدستی همدان در شش ماه نخست سال 90 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل کاهش 37 درصدی را تجربه کرده است.
وی تاکید کرد: هنرمندان صنایعدستی این استان به دنبال راهکارهایی برای کاهش حجم تولیدات خود هستند تا با هزینههای کمتری شرایط صادرات صنایعدستی فراهم شود.
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