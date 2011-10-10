70 درصد منازل مسکونی آذربایجان غربی آسیب پذیر هستند

به گزارش خرنگار مهر، جواد محمودی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه نمایشگاه ارائه توانمندیهای امداد و نجات آذربایجان غربی افزود: 70 درصد واحدهای مسکونی آذربایجان غربی قدرت مقابله با آسیب‌های ناشی از زلزله را نداشته که باید در راستای مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی نیز به طور جدی وارد عمل شد، تا در صورت وقوع زلزله تلفات جانی و خسارت‌های جسمی چندانی بر جای نمانده و مانند کشورهای پیشرفته مردم بحران را به راحتی سپری کنند.

وی از اختصاص 190 میلیارد ریال اعتبار برای مدیریت بحران آذربایجان غربی با هدف پیشگیری و مقاوم‌سازی طی امسال خبر داد و اظهار داشت: خسارات حاصله از بلایای طبیعی در مناطق مختلف استان طی شش ماهه نخست سال سه هزار و 500 میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی از خرید دستگاههای ضد تگرگ و نصب آنها در برخی از مناطق کشاورزی با هدف کاهش خسارات ناشی از نزولات جوی خبر داد و بیان داشت: این در حالی است که تعداد دستگاههای خریداری شده جوابگوی نیازها نبوده به طوریکه هر دستگاه حداکثر 100 هکتار را تحت پوشش قرار می ‌دهد.

محمودی گفت: طی سالهای 87، 88 و 89 بیش از 830 میلیارد ریال در حوزه مدیریت بحران برای احداث دیوار ساحلی، سالن چندمنظوره، بخش کنترل آفات نباتی، خرید تجهیزات مختلف و تهیه اتوبوس آمبولانس هزینه شده است.

این مسئول به نقش موثر رسانه‌های گروهی برای آگاه‌سازی مردم با این قبیل مباحث اشاره کرد و اظهار داشت: اصحاب رسانه باید در راستای ارتقای اطلاعات و آگاهی‌های مردم اقدام کرده تا در مردم مهارتهای لازم برای مواجهه با سوانح مختلف ایجاد شود.

اجرای 60 مانور همزمان با هفته کاهش بلایای طبیعی در آذربایجان غربی

مدیرعامل جمعیت هلال ‌احمر آذربایجان غربی هم در این جلسه ازاجرای 60 مانور در مناطق مختلف استان با همکاری سایر دستگاهها به مناسبت گرامیداشت هفته کاهش آثار بلایای طبیعی خبر داد وگفت: در این هفته با هدف آگاه‌ سازی مردم و جلب مشارکتهای عمومی 65 عنوان برنامه با همکاری 20 دستگاه اجرا می‌شود.

یحیی زینالپور افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی برای امدادگران روستایی، برپایی آموزشهای چهره به چهره، آموزشهای امداد و نجات آتش نشانی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، برپایی نمایشگاه، برگزاری دوره طراحی مانور و نشست شهرداران و شوراها از اهم برنامه‌های طراحی شده برای هفته جاری است.

وی در ادامه به افتتاح پنج پایگاه امداد و نجات در مناطق مختلف آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: این پایگاه‌ها در شهرستان‌های چالدران، نقده، پیرانشهر، مهاباد و ارومیه برای خدمات رسانی به مردم در مواقع بروز سوانح احداث شده که هفته جاری به مرحله بهره ‌برداری می‌رسند.

زینال‌پور با بیان اینکه شعار هفته کاهش آثار بلایای طبیعی امسال جامعه ایمن و آرامش عمومی است، یادآور شد: باید در راستای ارائه آموزش‌های همگانی به مردم اقدام شود تا از سوانح با کمترین خسارت مالی و جانی عبور کنند.