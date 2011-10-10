تولیدیهای گلستان تهدید به تعطیلی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: عدم پرداخت یارانه ها ی سوخت و انرژی بحث جدیدی است که به صنایع لطمه زده است.

وی اظهار داشت: در این موقعیت حساس وظیفه شرکت های دولتی و غیردولتی است که همگی از بخش تولید دفاع کنند واین تنها وظیفه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیست.

وی ادامه داد: تهدید واحدهای تولیدی به تعطیلی توسط هر مرجعی و به خاطر بدهی واحدها باشد برای ما قابل قبول نیست.

رئیس اتاق بازرگانی استان تصریح کرد: برای افزایش بدهی ها عوامل ناخواسته ای چون افزایش حامل های انرژی دخیل بوده که واحدها به تنهایی نمی توانند با آن مقابله کنند.

وی بیان داشت: صنایع ما مشکل دارند و ما وظیفه داریم این مسائل را به اتااق ایران برای رفع مشکلات انتقال دهیم.

دامغانی با بیان اینکه استانداری همواره از تولید و صادرات حمایت کرده است، اظهارداشت: این تهدیها به صورت موارد جزئی دراستان پدید آمده است و ما موارد را به معاونت برنامه ریزی استانداری برای جلوگیری از آن انتقال دادیم.

تولید در شرایط کنونی کشور بسیار سخت است

وی افزود: تاکنون تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر بدهی و اعمال قانون نداشتیم اما تهدید به تعطیلی صورت گرفته است.

این مقام اتاق بازرگانی استان یادآورشد: تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل فشارهایی است که بر بخش تولید وارد آمده است و توجیه پذیری تولید را از بین برده بوده است.