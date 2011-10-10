فاز دوم مرمت حمام اعظم کبودرآهنگ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات در رابطه با اقدامات صورت گرفته در این فاز گفت: حذف کف سازی گذشته، احیاء گربه روها، مرمت جا کفشیهای حمام سرد و کف سازی کل حمام با سنگ خاقانی در این فاز انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه گربه رو به مکانهایی در حمام گفته می شود که کوره ای در آن واقع است و حمام را گرم می کند، گفت: دوده های اضافی ناشی از سوخت این کوره ها وارد بخشهای منتهی به کف حمام شده و موجب گرم شدن کف حمام می شود.

بیات اضافه کرد: فاز نخست مرمت حمام اعظم کبودر آهنگ شامل بازسازی حمام، لایه برداری و بندکشی بدنه آجری و مرمت موضعی بدنه های سنگی و آجری حمام پایان یافته است.

وی گفت: در انتهای فاز دوم مرمت، کاربری جدیدی برای حمام تعریف می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اضافه کرد: حمام کبودر آهنگ یکی از یادگارهای دوره قاجار است که در شهرستان کبودر آهنگ از توابع استان همدان قرار گرفته و در سال 82 با شماره ثبت 9880 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

بیات گفت: در این شهرستان علاوه بر این حمام 200 اثر تاریخی دیگر نیز وجود دارد.