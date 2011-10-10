به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه توسط حیدر اسدی و با هدف معرفی معرق چوب که از صنایع چوبی مهم و ارزشمند استان همدان به شمار می‌آید، برگزار شده است.

در نمایشگاه معرق چوب که هم اکنون در حال برگزاری است 38 تابلوی معرق به معرض نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه با حمایت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان همدان دایر و آثار ارائه شده در آن از مؤلفه‌های مذهبی، تاریخی و طبیعی برخوردار است.

این نمایشگاه، دومین نمایشگاه این هنرمند در حوزه هنری استان همدان است و تا پنج روز آینده میزبان علاقمندان خواهد بود.

گفتنی است، هنرمندان بسیاری در اغلب نقاط استان همدان به ویژه تویسرکان، ملایر و نهاوند به تولید مصنوعات چوبی می‌پردازند و از این طریق کسب درآمد می‌کنند.