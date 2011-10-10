فلسفه تشکیل دانشگاه آزاد تربیت انسان در مسیر اخلاق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی صبح دوشنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد واحد قم اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم در راه پیشرفت اخلاق، علم و معنویت فعال باشیم و خدمات مفید داشته باشیم و از نظر اسلام و قرآن اهمیت به علم و دانش بیشتر از تصور ما است.



وی ادامه داد: مسئله علم و معرفت در اولویت اول قرار دارد و که اگر در اثر گسترش علم نیاز‌ها و حوائج مردم برطرف شود، این موضوع در اسلام مورد تشویق قرار گرفته است.



مرجع تقلید شیعیان با اشاره به حدیثی اظهار داشت: در سخنان پیامبراکرم(ص) و امام علی(ع) و سایر معصومین توجه به علم و دانش بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.



وی تصریح کرد: عالم محترم است و افتخار اول علم است لذا هر شخصی که علم داشته باشد مورد احترام بیشتر است.



آیت الله صافی با اشاره به اینکه مراکز تعلیم و تربیت از جایگاه خاصی برخوردارند، پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی از اول هدفش فرهنگ اسلام و مراعات فرهنگ اسلام بوده است و تلاش کند محاسن دانشگاه‌ها را تقویت و معایبی که در برخی از مراکز آموزش عالی وجود داشته در دانشگاه آزاد نباشد.



وی ادامه داد: در بعضی دانشگاه‌های جهان مسائل اخلاقی مراعات نمی‌شود ولی مسئولان داشگاه آزاد باید تلاش کنند علاوه بر پیشرفت در زمینه علم در مسیر اخلاق و معنویت هم موفقیت کسب کنند.



آیت الله صافی افزود: انسان دارای هویت خدایی است و دانشگاه‌ها باید تلاش کنند انسان بر اساس این هویت الهی ساخته شود و فارغ التحصیلان دانشگاه باید متخلق به اخلاق اسلامی باشند و در حوزه‌های علمیه هم هر استادی که خود متخلق بود طلبه‌های عالم و با تقوا تربیت می‌کرد و هر چه پیشرفت علمی بیشتر می‌شد اخلاق و تواضع علمی بیشتر می‌شد.



وی ادامه داد: هدف دانشگاه آزاد اسلامی باید علاوه بر جنبه‌های علمی ملزم بر اخلاقیات و مسائل معنوی باشد حالا شما خود ارزیابی کنید که فارغ التحصیلان شما در چه مرحله‌ای قرار دارند.



وی ادامه داد فلسفه تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی با حمایت امام خمینی(ره) در مقابل دانشگاه‌های دیگر همین توجه بر تربیت انسان در مسیر اخلاق بود.



آیت الله صافی گفت: وقتی امام امت کمک مالی می‌کنند مفهومش این است من که مرجع هستم برای علم پول می‌دهم پس باید بقیه هم تلاش کنند تا اینگونه مراکز تاسیس و گسترش یابد.



وی تصریح کرد: در دانشگاه آزاد اسلامی استادان متدین و عالمی وجود دارد که هدفشان خدمت است و باید طوری عمل شود که باعث گله‌مندی محدود هم نشود.



پذیرش دانشجو بر اساس امکانات باشد



وی در ادامه بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها را مورد توجه قرار داد و افزود: باید پذیرش دانشجو بر اساس امکانات و فضا و خوابگاه‌ها باشد به گونه‌ای که دانشجویان غیر بومی بتوانند در محیطی آرام به تحصیل بپردازند.



وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدا محدود و مختصر بود و با تلاش مسئولان آن الحمدالله رشد کرده است.



وی در پایان به مسئله اخلاق اشاره کرد و گفت: اخلاق استاد بسیار مهم است شما تلاش کنید استادان با اخلاقیات اسلامی استخدام کنید که این گونه استادان اگر خوب درس بدهد فارغ التحصیلان شما خدا‌شناس خواهند شد.



وی مسئله تعلیم و تربیت را بسیار با اهمیت خواند و افزود: اگر تربیت صحیح باشد همه امور صحیح می‌شود مردم ایران از حیث استعداد و شعور بسیار بالا هستند و این توانایی را دارند با تلاش علمی از سایر کشور‌ها جلو‌تر باشند و پیامبر اکرم هم علاقه داشتند مسلمانان همیشه در خط اول علم و معرفت باشند.



در ابتدای این دیدار دکتر ایراندوست، رئیس دانشگاه آزاد واحد قم با توجه به سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی به بیان دستاورد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در سطح ملی و بین المللی پرداخت و پیرامون عملکرد واحد قم در زمینه‌های علمی و فرهنگی توضیحاتی ارائه کرد.