واکنش حزب الله به حوادث قاهره/ مردم مصر مراقب توطئه آمریکا باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حوادث ساعات گذشته مصر که شماری از شهروندان مصری قربانی شدند، دردناک است.

در این بیانیه آمده است : حوادثی که در مصر می گذرد بخشی از فتنه های دشمنان مصر،اعراب و مسلمانان و مسیحیان است و بدون شک در راستای توطئه آمریکا برای تجزیه منطقه قرار دارد.



حزب الله از مردم مصر خواست که مراقب توطئه های بیگانگان باشند و برای حل مشکلات به گفتگو روی آورند.

شایان ذکر است که شب گذشته منطقه "ماسپرو" در قاهره شاهد رویارویی مسیحیان قبطی با نیروهای مسلح مصر بود که طی آن شماری زیادی کشته و زخمی شدند.