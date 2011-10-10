احتمال وقوع انقلاب در روسیه با بازگشت مرد یخی به کرملین

به گزارش خبرگزاری مهر، "لیلیا شوسووا" یکی از تحلیلگران و کارشناسان بنام روسی در گفتگو با روزنامه اتریشی "دی پرسه" درباره تصمیم پوتین برای بازگشت به سمت ریاست جمهوری در روسیه اظهار داشت : برای من و دیگر جوانان روسیه تحمل شش سال دیگر پوتین به مفهوم یک دوره طولانی بدون هیچ چشم انداز و آینده ای است. این مانند این است که شما در یک تونل تنگ بدون راه خروجی حرکت می کنید.

وی افزود: در سه سال گذشته بر اساس آمار رسمی حدود 150 هزار نفر از تحصیل کرده ترین و فعالترین اقشار جامعه ما به خاطر اینکه صاحبان قدرت در کشور هیچ امکان اظهار نظر آزادانه را به آنها نمی دانند از روسیه مهاجرت کرده اند.

این کارشناس روسی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: با بازگشت مجدد پوتین به قدرت امکان به وجود آمدن انقلاب در روسیه توسط نخبگان این کشور به وجود می آید. نارضایتی فراوانی در بین نخبگان وجود دارد، اما یک برنامه ریز و پیشگام برای حرکتهای اعتراضی وجود ندارد. مخالفان سیستم پوتین هنوز آماده نیستند که با هم هماهنگ شوند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر تصریح کرد که سیستم انحصار طلبی قدرت و نئو امپریالیستی در روسیه را "یلتسین" در سال 1993 اختراع کرد و پوتین هم این خانه را تزیین کرد. پس "یلتسین" معمار روند انحصارطلبی قدرت در روسیه است.

"شوسووا" در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: برای اصلاحات در روسیه، به رقابتهای سیاسی و اقتصادی و یک قوه قضائیه غیر وابسته و پایان حق انحصاری شرکتهای دولتی مانند گازپروم نیاز است. چنین اتفاقاتی در روسیه به مفهوم نبود قدرت برای پوتین است و رخ نمی دهد.

وی در ادامه به فساد ارگانهای امنیتی در روسیه اشاره کرد و گفت : در مسکو یک شبکه از وکیلان دولتی به صورت غیر قانونی امور کشوری را تحت کنترل خود درآورده اند و در اصل پوتین هم نمی تواند کاری انجام دهد.

این کارشناس روسی همچنین خاطر نشان کرد: هرچقدر پوتین بیشتر در قدرت باقی بماند به همان اندازه خروج روسیه از چالشها سخت تر می شود و روسیه بیش از پیش در مسیر بی اخلاقی و فساد و تباهی قرار می گیرد.