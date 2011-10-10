تولید پنج میلیون مترمربع فرش در ایران/ افزایش 12 درصدی صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل مرداسی بعد از ظهر دوشنبه در نخستین جلسه میز فرش دستباف با اشاره به اینکه با تولید و صادرات پنج میلیون مترمربع، فرش دستباف رتبه اول را در صادرات غیرنفتی کشور را دارد، افزود: تشکل‌های فرش به عنوان تشکلهای تخصصی مسئولیتهایی را بر عهده دارند که باید در حفظ این هنر صنعت و فرهنگ انجام دهند.

وی با بیان اینکه دولت و تشکلهای این هنر صنعت باید با همکاری یکدیگر نسبت به ارتقای سطح و جایگاه این هنر صنعت تلاش کنند، اظهار داشت: متاسفانه شاهد معرفی افراد فاقد صلاحیت برای استفاده از مزایای بیمه قالیبافان توسط اتحادیه‌ها هستیم که باید در این زمینه بررسیهای لازم انجام شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اینکه سیاست دولت در حمایت از تولید فرش دستباف تامین خواسته به حق قالیبافان است، گفت: در سطح کشور 200 هزار نفر از این تسهیلات بهره‌مند هستند و این میزان تا پایان سال جاری افزایش می‌یابد.

افزایش 12 درصدی صادرات فرش دستباف ایران

این مسئول در ادامه از افزایش 12 درصدی ارزش ریالی صادرات فرش دستباف کشور طی شش ماه نخست امسال خبر داد و گفت: : در سال جاری در زمینه صادرات فرش شاهد افزایش 12 درصدی از نظر ارزش و افزایش چهار درصدی از نظر وزن هستیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری 600 میلیون دلار صادرات فرش از کشور انجام و تا پایان سال جاری 182 میلیون دلار باید صادرات فرش انجام شود، افزود: باید برای تحقق برنامه‌ها در زمینه صادرات فعالتر باشیم چراکه تا کنون 30 درصد برنامه‌ها محقق شده است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: در سال 86 سهم صادرات فرش 400 میلیون دلار بود اما با وجود بحران اقتصادی در جهان این رقم در سال 88 به 500 میلیون دلار افزایش یافت.

مرداسی بر پرورش نخبه‌های در این بخش تاکید کرد و بیان داشت: پذیرش هیئتهای تجاری فرش به کشور می‌تواند زمینه ‌ساز استفاده از تجربیات آنها را فراهم کرده و بازارهای خوبی برای فرش کشور ایجاد کند.