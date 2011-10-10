مهلت شرکت در جایزه «شاعران امروز» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ضرغامی صاحب امتیاز و مدیرمسئول این انتشارات اعلام کرد: به دلیل استقبال خوب شاعران پارسی زبان از این فراخوان و پیشنهاد آنها برای ارسال اشعار بیشتر و اطلاع‌رسانی به دیگر شاعران و همچنین به دلیل تغییرات ایجاد شده در متن فراخوان از جمله تغییر «شاعران پارسی زبان ایرانی» به «شاعران پارسی زبان» با هماهنگیهای انجام شده زمان بیشتری در اختیار این شاعران قرار داده شد و مهلت ارسال آثار تا 20 آبان تمدید شد.

وی ابراز امیدواری کرد با اطلاع‌رسانی بهتر، اشعار شاعرانی را که به هر دلیلی در هیاهوی طبیعی شعر ‌امروز پارسی پنهان مانده است، از سوی دبیرخانه این جایزه دریافت شود.

با تغییرات مفیدی که با پیشنهاد دوستان در فراخوان «شاعران امروز» انجام شد، اشعار شاعران پارسی زبان دیگر کشورها نیز دریافت می‌شود و کلیه‌ اشعار ارسالی این مجال را خواهند داشت که در صورت انتخاب نشدن از طرف گروه داوران 5 نفره جلد نخست به گروه داوران 5 نفره جلد دوم و مجلد‌های بعدی سپرده شوند و از نظر کارشناسی دیگر داوران بهره‌مند شوند.

محمد آزرم، شمس آقاجانی، پگاه احمدی، علیرضابهنام و بهزاد خواجات داوران جلد اول این مجموعه هستند.